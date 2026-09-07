Fãs de Elton John abusam da lantejoula e da pluma para homenagear artista no Rock in Rio

Os fãs de Elton John chegaram cedo à Cidade do Rock para garantir um lugar na fila do gargarejo. E vieram vestidos a caráter - um pedido do próprio artista em suas redes sociais - com muita lantejoula, óculos gigantes e plumas. O cantor é a principal atração do Palco Mundo, nesta segunda-feira, 7, quarto dia do Rock in Rio.

A roupa que o cantor usou em 1975, em um histórico show no estádio do time de beisebol dos Dodgers, foi uma das preferidas pelos fãs para homenageá-lo. Várias pessoas exibiam o uniforme azul e branco cheio de brilhos e lantejoulas para deleite de fotógrafos e influencers.

O show de 51 anos atrás é considerado um marco na história do rock por ter reunido mais de cem mil pessoas em duas noites de apresentação. Foi o primeiro show grandioso no estádio depois da lendária apresentação dos Beatles, em 1966.

Durante a apresentação, Elton John surgiu vestindo um uniforme completo dos Los Angeles Dodgers feito sob medida para o artista: inteiramente bordado com milhares de cristais e lantejoulas, acompanhado de um boné cravejado e um taco de beisebol cheio de brilhos. Era o auge da fase dos figurinos extravagantes do artista e a roupa rapidamente tornou-se um ícone pop.

O público do cantor é bem homogêneo, com representantes de várias gerações. "Nós viemos com a família toda, três gerações de fãs de Elton John", contou a dona de casa Maria do Rosário Paz de Souza, de 54 anos, vestindo uma jaqueta de lantejoulas e acompanhada dos pais, do marido e dos filhos. "Ficamos três horas na fila mas conseguimos um bom lugar para ver o show; não poderíamos perder."

Os mais tímidos dispensaram os brilhos e as plumas, mas vieram com camisetas com o rosto do artista estampado.

"Somos muito, muito, muito fãs", contou o especialista em TI Bruno Telles, 31 anos, vestindo uma camiseta preta com o rosto de Elton John, igual à da namorada Luiza Jardim Ribeiro. "Não tinha como não vir e não fazer uma homenagem especial."