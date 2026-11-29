Fabio Assunção lamenta morte do irmão: 'Sinto falta do que não foi possível vivermos juntos'

O artista lembrou que os dois se reaproximaram após a morte do pai deles, Ivo Assunção Pinto, há cinco meses

O ator Fabio Assunção publicou neste sábado, 28, uma homenagem ao irmão Fernando Assunção Pinto, que morreu aos 52 anos na quarta-feira, 25. O artista lembrou que os dois se reaproximaram após a morte do pai deles, Ivo Assunção Pinto, há cinco meses. "Sinto falta do que não foi possível vivermos juntos."

"Eu senti muito a partida dele. Quarta, fiquei destruído, ainda que de certa forma eu pense compreender a morte", escreveu o ator. "Deixo aqui minha gratidão pelos 19 anos que vivemos juntos. Eu sou feito dessa convivência com minha família, pais e irmãos. Eu tenho ele em mim".

O ator disse que o irmão foi embora em paz. "Menino sensível e guerreiro. Foi embora dormindo após o almoço. Sem doer, sem precisar chamar ninguém pra te socorrer. Deitou, ligou a tv, e foi, como um suspiro silencioso e suave. Em paz", escreveu.

Na ocasião da morte do pai, Fabio recordou ter passado dias junto com Fernando. Ele disse que, apesar do sentimento de tristeza, ficava a gratidão pela família.