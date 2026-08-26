Estreia de 'Estrelas da Casa' teve primeiros eliminados, grupo de pop formado e Anitta sincera

A nova temporada de Estrelas da Casa começou nesta terça-feira, 25, com a definição dos primeiros participantes do reality musical. A estreia foi dedicada ao grupo Pop e contou com a definição do voto do público, com apresentações dos candidatos e com a escolha de 10 integrantes pelo mentor Junior. Anitta, que participa da temporada como conselheira, chamou atenção pelos comentários diretos durante o programa.

Na votação do público, Tori levou a melhor com 20,49% dos votos, enquanto Enzo Cespom recebeu 18,23%. Os dois garantiram as primeiras vagas da temporada e passaram a integrar o elenco do reality.

Depois das apresentações do time Pop, e da revelação da escolha do público, Junior ficou responsável por completar a formação com outros 10 nomes. Ao lado de Anitta, ele anunciou a entrada de Cinara, Yudchi, Paula Tavares, Gabriel Nandes, Álec, Emma, Filgueira, Leonna, Laura Schadeck e Bruno Gadiol. Com isso, o primeiro grupo da nova temporada ficou definido.

A participação de Anitta também rendeu momentos que repercutiram. Antes mesmo das avaliações, a cantora brincou com a própria postura e avisou que faria os comentários sem muita contenção. "Eu vou falando. Qualquer coisa, se não gostarem, no próximo programa eu vou ficando mais contida", afirmou.

Durante uma das apresentações, Anitta avaliou o figurino de Enzo Cespom, Gabriel Nandes, Filgueira e Rob Miranda, que cantaram Beautiful Things, de Benson Boone. Para ela, apesar da proposta jovem do grupo, as roupas poderiam refletir melhor a idade dos participantes.

"Eu entendo a proposta de ser um grupo jovem, para a galera jovem, mas também a gente não precisa se vestir como 15 anos. A gente pode se vestir como adulto, menos adolescente", disse.

Em outro momento, a cantora comentou a apresentação de Bruno Gadiol, Laura Schadeck, Leonna e Peu Heise, que interpretaram Señorita, de Camila Cabello e Shawn Mendes. Anitta contou que a escolha da música a surpreendeu após a introdução da performance em que os participantes usavam figurinos cor-de-rosa. "No começo da apresentação, achei que eles iam cantar Im a Barbie Girl, mas foi essa música... fui surpreendida", afirmou.

A formação do grupo Pop é apenas a primeira etapa da temporada. Na quinta-feira, 27, será a vez da estreia do time Pagode. O público também participará da escolha dos integrantes, enquanto Belo terá a missão de definir os demais talentos que entrarão no reality.