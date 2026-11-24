Uma história sobre hipocrisia, interesses financeiros e contradições sociais chega às suas últimas apresentações em Belém nesta semana. O espetáculo As Trevas de Brecht, da Má Companhia de Teatro, será encenado nos dias 25 e 26 de novembro, às 19h30, no Teatro Waldemar Henrique. Inspirada na obra do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, a peça mistura humor, crítica social e recursos tecnológicos para provocar o público a pensar sobre os discursos de moralidade e as relações de poder.
A história é inspirada em Luz nas Trevas (Lux in Tenebris), escrita por Brecht em 1919 e publicada em 1921. Na trama, Paduk decide combater a prostituição e inicia uma campanha contra o bordel de Senhora Rouge. Mas, por trás do discurso em defesa dos bons costumes, ele acaba enxergando uma oportunidade de ganhar dinheiro.
Com ironia e humor, o espetáculo aproxima a obra de Brecht de questões atuais e convida o público a refletir sobre a diferença entre aquilo que as pessoas defendem em público e suas atitudes na prática.
Espetáculo mistura teatro e tecnologia
Com 20 anos de trajetória, a Má Companhia de Teatro aposta na combinação entre a linguagem teatral e recursos tecnológicos. Em As Trevas de Brecht, cenografia, iluminação, vídeos e inteligência artificial ajudam a construir a narrativa e a criar diferentes experiências visuais no palco.
A direção é de Salustiano Vilhena, com assistência de Luis Fernando Vila Nova. A cenografia é assinada por Carlos Henrique Gonçalves, que também participa da concepção de iluminação ao lado de Cadu Pinho.
O elenco reúne Evinildo Mercês, Eduardo Viana, Carlos Henrique Gonçalves, Mateus Raiol, Salustiano Vilhena, Baethy Magalhães, Fabrila Rocha Icamiaba, Vitória Negrana, Adriana Ribeiro, Patrícia Rodriguez, Elcio Lima, Bruno Sousa, Islan Santos, Gabriela Gonçalves e Lilita Farias, entre outros.
O projeto é financiado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), com recursos do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e do Governo do Pará.
Serviço
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Espetáculo: As Trevas de Brecht
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Datas: 25 e 26 de novembro de 2026 (quarta e quinta-feira)
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Horário: 19h30
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Local: Teatro Waldemar Henrique, em Belém
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Ingressos: a partir de R$ 15
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Vendas: pela plataforma Sympla