Espetáculo circense gratuito será apresentado neste domingo em Ananindeua

“Venha Ver a Lona” reúne 18 jovens da Grande Belém e será apresentado às 19h, no Parque Vila Maguary

O espetáculo circense “Venha Ver a Lona” será apresentado neste domingo (29), às 19h, no Parque Vila Maguary, em Ananindeua. A entrada é gratuita. A montagem é resultado de um curso de técnicas circenses que reuniu 18 jovens de 18 a 29 anos de Belém e da região metropolitana.

O espetáculo estreou em Benevides, passou por Marituba e, nesta semana, foi apresentado na Casa das Artes, em Belém. A última sessão está prevista para dezembro, em Castanhal, no nordeste do Pará.

“Nosso público de circo é cheio de muita energia, interativo e corresponde além das nossas expectativas. Neste domingo estaremos no Parque Maguary, em Ananindeua, e em dezembro, iremos ter a última apresentação em Castanhal, na região nordeste do Pará”, afirma Antônio do Rosário, um dos diretores do espetáculo.

Da formação ao espetáculo

O curso começou em abril e teve 200 horas de aula, divididas em seis módulos, na Casa dos Palhaços, em Belém. Antônio do Rosário, artista formado pela Escola Nacional de Circo, conduziu as aulas ao lado de Romana Melo, doutora em artes cênicas e pesquisadora da palhaçaria, e Artur Dória, doutor em artes e pesquisador da performance. Os três assinam a direção do espetáculo. Cada módulo também contou com convidados.

Espetáculo circense 'Venha Ver a Lona' < > Foto: Divulgação

O projeto foi selecionado pelo programa Rouanet Juventude, com patrocínio da Shell e realização do Ministério da Cultura por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A produção é da Ecantão Produções e da Agridoce Artes e Produções, e a execução é do Circo Ver-a-Lona, criado em Belém em 2017 por Antônio do Rosário e Romana Melo.

O que levou os jovens ao circo

Para Sidney Pinheiro Santana, de 21 anos, morador de Marituba e estudante de Artes Visuais na Universidade Federal do Pará (UFPA), foi o primeiro curso de técnicas circenses. Ele se inscreveu no último dia e entrou com interesse na palhaçaria. “Eu vim com interesse na palhaçaria, por trabalhar com arte educação e levar arte e cultura para a periferia”, conta.

Nirvana Gallupo, de 21 anos, moradora do bairro do Marco, em Belém, diz que o curso a aproximou de um interesse que vinha da infância. “Esse curso mudou a minha vida, não só corporal, mas mental, e mudou a minha vida para eu conhecer melhor o meu interior”, afirma.

A professora de dança Geane Ferreira, de 24 anos, já tinha experiência com circo e buscava aprender técnicas aéreas. “Tinha interesse no aéreo, eu abracei essa oportunidade de aprender o que não sabia e aperfeiçoar que já sabia”, diz.

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