'Ensina-me a Viver' mostra no CCBEU como a vida pode surpreender

A vida é surpreendente e capaz de descortinar horizontes nunca imaginados para quem sabe e até não sabe recepcioná-la. É o que mostra o filme "Harold e Maude" (EUA, 1971), que ganhou o nome de "Ensina-me a Viver" no Brasil. E o público poderá conferir essa comédia dramática, com 91 minutos, na tela do Cine CCBEU (Centro Cultural Brasil-Estados Unidos), em Belém, nesta quinta-feira (26), às 18h. A entrada é gratuita, e os ingressos podem ser acessados no Sympla. A curadoria do Cine CCBEU é do crítico de cinema e jornalista Ismaelino Pinto.

Diante de "Ensina-me a Viver", o público se supreende e se encanta com a sequência de cenas, belas interpretações e um roteiro bem-construído. O fime conta a história de um jovem, rico e solitário, na faixa dos 20 anos de idade, Harold Chasen. O rapaz é obcecado pela morte, e, então, tem como passatempo encenar suicídios fictícios. Isso para chamar a a atenção da mãe, uma mulher preocupada com o futuro do filho e com as convenções sociais.

Harold costuma frequentar de funerais e, em um deles, vem a conhecer Maude. Ela é uma senhora de 79 anos de idade, irreverente, excêntrica e, em especial, apaixonada pela vida. Os dois começam a ter uma relação improvável, capaz de desafiar preconceitos, diferenças de idade e expectativas da sociedade.

Isso porque Maude mostra a Harold que existe uma maneira diferente de ver o mundo, e, então, ele descobre o prazer da música, da natureza, da liberdade, das pequenas experiências do dia a dia.

Gosto em viver

Esse processo de descobertas pelos dois protagonistas da trama confere a "Ensina-me a Viver" um destaque entre os filmes norte-americanos. O diretor Hal Ashby constrói uma história que questiona padrões de comportamento e convenções em uma sociedade atenta a aparências o tempo todo.

Ashby lança mão, insclusive, de metáforas no filme para falar o cenário socioeconômico dos EUA na época. Harold representa a juventude desencantada, em monotonia e sentindo da falta de perpectivas na vida. Já Maude significa a celebração da liberdade e a atitude de uma pessoa ser espontânea. Em especial, o filme remete os espectadores à descoberta permanente na vida. Como predomina entre quem conferiu "Ensina-me a Viver", Maude mostra-se mais jovem de espírito que Harold, por sua vontade de aproveitar cada instante no cotidiano.

Maude ganhou a interpretação marcante da atriz Ruth Gordon. Bud Cort conquistou plateias com sua atuação do personagem Harold, em especial, pela transformação emocional do jovem ao conhecer Maude.

Um bom filme tem de ter uma boa trilha sonora. No caso de "Ensina-me a Viver", a música ficou por conta do cantor e compositor Cat Stevens (Yusuf Islam). Ele contribuiu com a atmosfera poética e libertária do filme por meio das canções "If You Want to Sing Out, Sing Out", "Trouble" e "Where Do the Children Play?".

O filme tornou-se um clássico cult da contracultura american. Hal Ashby se tornou um dos diretores mais originais da Nova Hollywood. Por sua atuação no filme, Ruth Gordon recebeu uma indicação ao Globo de Ouro. "Ensina-me a Viver" provoca debates até hoje, 55 anos após seu lançamento.

Serviço: