Versão do Emmy Awards focada em produções fora do eixo de Hollywood, o Emmy Internacional 2026 acontecerá na noite desta segunda-feira, 23, em cerimônia sediada em Nova York. Este ano, a premiação conta com nove indicados brasileiros, incluindo a animação Irmão do Jorel, disponível na HBO Max, e Baila Vini, produção da Netflix sobre Vinicius Jr.
Outros indicados brasileiros deste ano são Passinho Foda - O Corre Por Trás Da Dança, documentário da Netflix que concorre ao prêmio na categoria Programação Artística; Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, minissérie da HBO Max que compete pela estatueta de Melhor Telefilme ou Minissérie; e Garota do Momento, indicada a Melhor Telenovela.
Além do folhetim, a Globo ainda recebeu indicações por Jornada da Vida: Rio Mekong (Melhor Produção Curta), Fantástico: Isolados na Amazônia (Melhor Reportagem), Terceirão (Melhor Produção Infantil Factual ou de Entretenimento) e Profissão Repórter: Feminicídio (Melhor Programa de Atualidades). Todos os títulos, incluindo Garota do Momento, estão disponíveis no Globoplay.
Os nove indicados não serão a única representação do Brasil na premiação, com a atriz Sophie Charlotte sendo escalada pela Academia para apresentar um dos prêmios da noite.
Ao contrário do que acontece com o Emmy tradicional, a edição internacional da premiação acontece a portas fechadas, sem transmissão na TV ou na internet. Os vencedores serão atualizados em tempo real no site da Academia Internacional de Artes e Ciências Televisivas a partir das 22h (Horário de Brasília).