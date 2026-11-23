Emmy Internacional 2026 acontece nesta segunda, 23, com 9 indicados brasileiros; saiba mais

Os nove indicados não serão a única representação do Brasil na premiação, com a atriz Sophie Charlotte sendo escalada pela Academia para apresentar um dos prêmios da noite.

Versão do Emmy Awards focada em produções fora do eixo de Hollywood, o Emmy Internacional 2026 acontecerá na noite desta segunda-feira, 23, em cerimônia sediada em Nova York. Este ano, a premiação conta com nove indicados brasileiros, incluindo a animação Irmão do Jorel, disponível na HBO Max, e Baila Vini, produção da Netflix sobre Vinicius Jr.

Outros indicados brasileiros deste ano são Passinho Foda - O Corre Por Trás Da Dança, documentário da Netflix que concorre ao prêmio na categoria Programação Artística; Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, minissérie da HBO Max que compete pela estatueta de Melhor Telefilme ou Minissérie; e Garota do Momento, indicada a Melhor Telenovela.

Além do folhetim, a Globo ainda recebeu indicações por Jornada da Vida: Rio Mekong (Melhor Produção Curta), Fantástico: Isolados na Amazônia (Melhor Reportagem), Terceirão (Melhor Produção Infantil Factual ou de Entretenimento) e Profissão Repórter: Feminicídio (Melhor Programa de Atualidades). Todos os títulos, incluindo Garota do Momento, estão disponíveis no Globoplay.

Os nove indicados não serão a única representação do Brasil na premiação, com a atriz Sophie Charlotte sendo escalada pela Academia para apresentar um dos prêmios da noite.