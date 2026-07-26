Orla do Maçarico lota para ver apresentação de Edilson Morenno no Verão Liberal 2026

Edilson Morenno subiu no palco um pouco antes das 22h, deste sábado (25), na programação gratuita do Verão Liberal 2026, para animar a população e os veranistas de Salinópolis, no nordeste do Pará. O último final de semana completo de julho na Orla do Maçarico, contou com um dos artistas mais celebrados na música paraense. Morenno conta que a apresentação no Palco Liberal é uma grande celebração da sua carreira.

"A gente acabou de lançar a primeira parte do nosso audiovisual que foi um presente que a Liberal me deu no dia do aniversário de Belém, no programa Sons do Pará. Isso vai rolar na primeira parte do show, que é de quase 1h10. A gente vai celebrar esse audiovisual. E já chamar para agosto, no mês do meu aniversário, lançar a outra metade do audiovisual e faz o convite aqui no ar para a Liberal de novo abraçar", disse.

A plateia do Palco Liberal ouviu uma compilação da gravação do mais recente audiovisual de Edilson Morenno, “O Cancioneiro da Amazônia” com vários hits, como “Não Me Deixe Só”, “Lamazon”, “O Amor e o Tempo”, “Pirangueiro” e outras. Muitos sucessos de autoria de Edilson foram gravados por grandes artistas, como Joelma e Wanderley Andrade. O público no Maçarico também vai conferir novas músicas de Morenno, como os feats gravados com Zaynara, Rebeca Lindsay, Helen Patrícia e Ximbinha.

Palco Liberal sábado Edilson Morenno < > Edilson Morenno entrou com muita energia do Palco Liberal, na Orla do Maçarico, neste sábado (25). (Wagner Santana / O Liberal)

O artista elogiou o evento promovido pelo Grupo Liberal em parceria com a Prefeitura de Salinópolis e o patrocínio do Grupo Líder, da Universidade da Amazônia (Unama) e da Cerveja Caribeña.

"Isso é tudo de bom. Fazer a coisa correta, muita gente não faz e não tem essa sensibilidade de focar para dentro de si. Isso aqui, que está acontecendo, é tudo nosso. É a nossa essência. É um Verão de água salgada, mas amazônica, e a Liberal FM me orgulha muito todos os anos. Pelo segundo ano consecutivo eu venho aqui, venho me alimentar, sentir essa energia dessa rádio tão vibrante, tão longa e tradicional. Como artista não posso dizer que essa rádio não faz parte da minha vida, faz sim, como na vida de tanta gente", completou.

Uma das pessoas que aguardava o show do artista paraense era Eunize Rocha, de 53 anos. Juntamente com as amigas, ela curtia a programação do Verão Liberal 2026, na Orla do Maçarico. "Eu gosto bastante, gosto das músicas dele! Geralmente, a programação é mais na praia, mas tem aqui na Orla do Maçarico para muitas pessoas, para as famílias, e idosos que já tem uma certa idade, e não querem ir para a praia do Atalaia. Eu acho uma programação excelente. Super criativa, porque dá a oportunidade da gente chegar aqui e se divertir também", elogiou.

A autônoma Adriana Lisboa, de 50 anos, moradora de Salinópolis, gosta muito da programação com a cultura paraense, do Grupo Liberal, nas noites da Orla do Maçarico. "Eu acho um evento muito importante, principalmente porque abrange a nossa cultura. O nosso público, o nosso povo, o nosso artista. Eu acho isso muito importante para mostrar para quem vem de fora", assegura. "Eu acho sensacional e maravilhosos os shows. As pessoas buscam vir para orla não só para encontrar o que comer e beber, mas também uma boa música", atesta.