DUH PROJECT ganha vitrine global com set no Ame Club/1001Tracklists

Com suporte já conquistado de nomes como David Guetta, Armin van Buuren e outros gigantes da cena mundial, artista desenvolve todo o seu trabalho dentro de Belém e estrela lançamento colaborativo no YouTube nesta terça (24)

A música eletrônica feita no Pará alcançou um novo patamar de visibilidade internacional nesta terça-feira (24). A plataforma global 1001Tracklists lançou oficialmente em seu canal no YouTube, em publicação colaborativa com o perfil do Ame Club, o set de duas horas do DJ e produtor paraense DUH PROJECT. A estreia reúne duas das maiores potências do circuito eletrônico mundial e consolida a trajetória de um artista que já soma suporte de estrelas como David Guetta, Armin van Buuren, Agents of Time, entre outros grandes nomes da cena global — tudo isso criando e produzindo integralmente a partir de Belém.

Em um mercado historicamente concentrado no eixo Rio–São Paulo e nos principais polos europeus, o trabalho de DUH PROJECT ganha ainda mais relevância por romper essa barreira geográfica. Cada etapa do seu processo criativo — da composição e finalização de suas faixas de Melodic Techno e Progressive House à estratégia de lançamentos internacionais — acontece dentro da capital paraense. É também a partir de Belém que o produtor idealizou e comanda a Secret Zone, gravadora independente, produtora e selo de eventos criada para fortalecer a cena eletrônica local e projetar talentos da região para o exterior.

A força da 1001Tracklists e do Ame Club

O peso do lançamento reflete diretamente a relevância das marcas envolvidas na colaboração. Referência absoluta para DJs, gravadoras e fãs nos cinco continentes, a 1001Tracklists é o principal banco de dados e termômetro de tendências da música eletrônica mundial. Seus rankings anuais, transmissões e curadorias pautam o mercado e determinam o que ganha espaço nos maiores festivais da Europa, das Américas e da Ásia. Ter um set chancelado pelo canal coloca o trabalho do produtor diretamente no radar dos principais formadores de opinião do gênero.

Do lado brasileiro, o Ame Club reafirma o prestígio construído em Valinhos (SP) como um dos templos da música eletrônica na América Latina. Figurando de forma consistente entre os melhores clubes do mundo em rankings internacionais especializados, a casa é reconhecida pela arquitetura integrada à natureza, sistema de som de alta precisão e curadoria de vanguarda — pista onde DUH PROJECT gravou o set agora liberado, dividindo a noite com nomes internacionais como Agents of Time. O duo Agents of Time apresentou a faixa Heavy in the Game no palco do Tomorrowland Winter.

No catálogo de resultados, o produtor paraense também acumula o 1º lugar no ranking Progressive House Hype da Ame Records com o single Higher; destaque na vitrine Progressive House Featured do Traxsource com Another Way; mais de 1 milhão de streams nas plataformas digitais e passagens por palcos históricos fora do país, incluindo o lendário Ministry of Sound, em Londres, e sua estreia na Escócia.

"Fazer tudo dentro de Belém, mantendo nossas raízes e nossa estrutura aqui no Pará, e ver nossa música receber suporte de nomes como David Guetta, Armin van Buuren e agora ganhar o mundo pela 1001Tracklists em parceria com o Ame Club prova que não existe distância quando há entrega em padrão internacional. Nossa cena tem força própria e está pronta para ocupar os maiores espaços da música eletrônica", destaca DUH PROJECT.

Mais do que um marco na carreira do produtor, a colaboração entre 1001Tracklists e Ame Club estrelada por um representante do Norte reforça Belém como um polo criativo competitivo no cenário mundial, inspirando novos artistas paraenses a enxergarem a própria cidade como ponto de partida para as maiores pistas do planeta.

Serviço

Lançamento: Set DUH PROJECT — 1001Tracklists x Ame Club

Onde assistir: Canal oficial da 1001Tracklists no YouTube