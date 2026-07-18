Duda Beat aposta em 'grande festa de verão' para show no Marajó neste sábado, 18

A cantora Duda Beat é uma das principais atrações do Festival Psica no Verão Amazônico, que realiza seu segundo dia neste sábado, 18, em Joanes, na ilha do Marajó. A apresentação marca a estreia da artista na primeira edição do evento realizada na região, em uma proposta de circulação do festival por diferentes territórios da Amazônia.

O convite para o festival representa, para a cantora, uma oportunidade de valorizar a produção cultural amazônica. "Fiquei muito encantada com esse convite porque o Psica é um festival que faz um trabalho muito bonito de valorizar a cultura amazônica e de mostrar a força de artistas e expressões que ajudam a contar quem a gente é como país", afirma a artista.

Ela também expressa a expectativa de conhecer a localidade e vivenciar a experiência marajoara: "Estou doida para conhecer Joanes, sentir essa energia de perto e viver um show cercado por uma paisagem tão especial e por pessoas tão especiais. Vai ser inesquecível."

Conexão com o Público Paraense

A apresentação em Joanes também representa um novo encontro de Duda Beat com o público paraense. A artista destaca a relação construída ao longo dos anos, que torna o retorno ainda mais significativo. "Sempre fui recebida com muito carinho no Pará e sinto uma conexão muito verdadeira com esse público. As pessoas vivem os shows de um jeito muito intenso, cantam tudo, dançam, se emocionam", relata.

Para Duda Beat, voltar ao estado por meio do Festival Psica amplia esse vínculo. "Voltar através de um festival tão simbólico para a região, que cria trocas tão genuínas entre artistas e público, torna esse reencontro ainda mais especial. Estou muito feliz de estar de volta", complementa.

Nova Fase e Criatividade Contínua

O show na Ilha do Marajó acontece em um período de transição na carreira da cantora. Após os projetos "Tara & Tal" e "Esse Delírio", Duda Beat prepara um novo álbum que promete inaugurar uma nova fase artística. Ela explica que essa evolução é resultado das experiências vivenciadas nos trabalhos anteriores: "Tara & Tal e Esse Delírio me ensinaram muita coisa sobre mim mesma, sobre liberdade, experimentação, performance, uma nova forma de cantar os sentimentos que me atravessam. Carrego tudo isso comigo, assim como carrego cada fase da minha trajetória."

A artista reforça sua motivação pela busca de novas possibilidades criativas. "Continuo sendo uma artista muito curiosa, apaixonada por criar novos universos. É a mesma Duda de sempre, mas com novas obsessões, novas perguntas e uma história completamente nova começando a tomar forma", afirma.

Expectativa de Show e Cenário Marajoara

Para a performance em Joanes, a expectativa de Duda Beat é de um espetáculo marcado por canções que exploram diversas emoções, característica presente em suas apresentações. "Eu acho que tem tudo para ser uma grande festa de verão, do jeito que eu gosto. Quero ver todo mundo cantando, dançando, se apaixonando, sofrendo um pouquinho também, porque faz parte", projeta a cantora.