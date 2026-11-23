Ionete da Silveira Gama, mais conhecida como a cantora e compositora Dona Onete, 87 anos, está internada. A diva do carimbó chamegado segue fazendo exames e cuidando de sua saúde no Hospital Beneficente Portuguesa, em Belém, como informa a assessoria da artista nesta segunda-feira (23). De acordo com a nota oficial, Dona Oneter "recebe os cuidados especiais necessários".
"A cantora está bem e, como sempre, cheia de alegria e entusiasmo, especialmente com a estreia nos cinemas do documentário 'Dona Onete – Meu Coração Neste Pedacinho Aqui' (2025), dirigido por Mini Kerti, que chega às salas de cinema no dia 26 de novembro", completa a nota.
"Para tranquilizar os fãs e todos que acompanham e torcem pela nossa rainha, traremos atualizações sobre seu estado de saúde sempre que possível. Agradecemos todo o carinho, as orações e os pensamentos positivos!", conclui o comunicado, assinado por Equipe e Família Dona Onete.