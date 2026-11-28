Doc revela a obra e a vida de Mestre Lucindo, poeta do carimbó

Conhecer o universo de Mestre Lucindo, um nomem fundamental na trajetória da cultura amazônica, a partir do carimbó, é mergulhar na profusão e densidade de sentimentos dos povos que vivem na região. E, para isso, chega, agora, às telas o documentário "O Canto do Pescador Lucindo - Memórias e Legado do Carimbó de Marapanim" como uma oportunidade preciosa para se saber mais sobre esse porta-voz da vida na Amazônia. Com direção de Cris Salgado e Pierre Azevedo e fundamentado em 46 anos de pesquisa do professor Antonio Maciel, 77 anos, o Doc terá pré-lançamento em 5 de dezembro, a partir das 18h, no Paço Municipal de Marapanim, como parte do Dia Municipal do Carimbó.

O filme articula registros audiovisuais, fotográficos e sonoros da década de 1980 com entrevistas e imagens gravadas na atualidade no município. Lucindo Rebelo da Costa, o Mestre Lucindo, nasceu no lugarejo de Água Boa, em Marapanim, nordeste do Estado do Pará, em 3 de março de 1908, e faleceu em 1988. Era pescador. Lucindo era autodidata e tocava banjo e cavaquinho, compondo as melodias e escrevendo as letras das canções. Ele se preocupou com a natureza, o destino da natureza, diante dos grandes projetos na Amazônia, incluindo a fauna e a flora. Fazia músicas mostrando a realidade de pescadores e outros cidadãos na Amazônia e o risco ambiental na região. "Lua, Luar", "Pescador" e "Maçariquinho" são exemplos desse talento.

Na primeira parte do Doc, é mostrada a Marapanim dos tempos de Mestre Lucindo. A segunda parte, a ser lançada em 3 março de 2027, reúne imagens colhidas na Ilha do Cumbu, Parque Zoobotânico do Museu Emílio Goeldi e na Praia do Professor, na Ilha de Cutijuba, para referendara a arte de Mestre Lucindo.

Na canoa da vida

Em 1980, Antônio Maciel iniciou sua pesquisa para sua dissertação de mestrado "Carimbó: Um Canto Caboclo" (PUCC/1983) e, entre 1985 e 1990, à tese de doutorado "A Fala do Pescador do Salgado: Transformações Etnolinguísticas Provocadas pela Modernização" (USP/1995). Essas fotos, áudios e vídeos foram reunidos no Acervo Carimbó Ancestral - Memória e Identidade, de Antonio Maciel, no âmbito do projeto homônimo, financiado pela Lei Tó Teixeira e Guilherme Paraense, em 2011.

Antonio Maciel: 46 anos de pesquisa sobre a vida e a obra de Mestre Lucindo (Wagner Santana / O Liberal)

O filme traz falas de Lucindo e de gerações de pessoas relacionadas ao gênero e dança carimbó, uma das caras do Estado do Pará. Uma fala de Mestre Lucindo, um autodidata da música e da vida é emblemática: "O banco da minha canoa foi a minha escola". "Mestre Lucindo me fez um último pedido em julho de 1988, pouco antes de sua partida. Prometi a ele que seria seu porta-voz, levando suas canções de amor à natureza para as crianças nas escolas do Brasil. Fiz dessa promessa uma missão de vida. Deixei a cantoria de Lucindo nas escolas de Campinas (SP), na periferia de Belém e em cidades do interior do Pará. Agora, a partir desse documentário, 'O Canto do Pescador Lucindo', chegará às 'crianças do mundo inteiro', como era o desejo do Mestre”, destaca o professor Antonio Maciel. Ele ressalta que sua pesquisa teve a parceria do Grupo Liberal.

A trilha sonora reúne registros gravados durante a pesquisa de Antonio Maciel, incluindo as faixas "Pescador", "Piriquitambóia", "A Volta que o Carneiro Deu", "Iara do Mar" e "Eu Vou-me Embora". O filme é uma síntese da história de Lucindo e do Carimbó de Marapanim da década de 1980, que tem como papel fundamental a preservação e difusão de sua memória, em referência ao pedido feito por Lucindo a Maciel em julho de 1988: "Eu quero ver o meu Canto espalhado no Mundo inteiro". O filme documentário foi realizado com recursos do Governo Federal, repassados por meio da Lei Paulo Gustavo, via Ministério da Cultura, e executado pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult/PA) – Governo do Pará.

Serviço:

Pré-lançamento do Doc 'O Canto do Pescador Lucindo – Memórias e Legado do Carimbó de Marapanim'

Em 5 de dezembro de 2026, a partir das 18h,