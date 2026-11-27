Diogo Nogueira/Patrícia Abravanel: cantor fala pela 1ª vez sobre 'clima' ao vivo que viralizou

A situação aconteceu durante o quadro Jogo das 3 Pistas, quando Patrícia apresentou uma dica relacionada à palavra "petisco"

A interação entre Diogo Nogueira e Patrícia Abravanel durante uma participação do cantor no programa apresentado pela filha de Silvio Santos ganhou repercussão nas redes sociais. Quase duas semanas após o episódio, o artista comentou pela primeira vez o momento, que chamou a atenção do público por causa de uma troca de provocações bem-humoradas entre os dois.

A situação aconteceu durante o quadro Jogo das 3 Pistas, quando Patrícia apresentou uma dica relacionada à palavra "petisco". Diogo aproveitou a deixa para brincar com a apresentadora e perguntou: "É você?".

A resposta veio em tom descontraído. "Eu não sou o petisco, queridão. Eu sou a refeição inteira, eu sou o banquete, meu amor!", rebateu Patrícia, arrancando comentários e compartilhamentos na internet.

Em entrevista ao site Heloisa Tolipan, Diogo Nogueira falou sobre a participação e destacou a maneira como a apresentadora conduz a atração, mantendo elementos do estilo que marcaram o programa de seu pai.

"Acho muito interessante na Patrícia que ela segue o roteiro que o pai fazia. Eu apenas entrei na brincadeira, entrei no jogo. E me diverti pra caramba", afirmou.

Diogo também comentou as interpretações que surgiram após a exibição. Segundo ele, parte do público relacionou a brincadeira a uma suposta cantada e chegou a atribuir ao episódio uma influência na vida pessoal da apresentadora.

"Vi que depois falaram que ela só voltou para o marido porque eu dei uma cantada nela. Olha o que as pessoas falam, isso é muito maluco, cara!", disse.

Vida de solteiro

Na mesma conversa, o artista comentou como tem aproveitado a vida após o término do relacionamento com a atriz Paolla Oliveira. Ele afirmou estar satisfeito com o momento atual e contou que tem frequentado rodas de samba de maneira espontânea.