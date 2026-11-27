A interação entre Diogo Nogueira e Patrícia Abravanel durante uma participação do cantor no programa apresentado pela filha de Silvio Santos ganhou repercussão nas redes sociais. Quase duas semanas após o episódio, o artista comentou pela primeira vez o momento, que chamou a atenção do público por causa de uma troca de provocações bem-humoradas entre os dois.
A situação aconteceu durante o quadro Jogo das 3 Pistas, quando Patrícia apresentou uma dica relacionada à palavra "petisco". Diogo aproveitou a deixa para brincar com a apresentadora e perguntou: "É você?".
A resposta veio em tom descontraído. "Eu não sou o petisco, queridão. Eu sou a refeição inteira, eu sou o banquete, meu amor!", rebateu Patrícia, arrancando comentários e compartilhamentos na internet.
Em entrevista ao site Heloisa Tolipan, Diogo Nogueira falou sobre a participação e destacou a maneira como a apresentadora conduz a atração, mantendo elementos do estilo que marcaram o programa de seu pai.
"Acho muito interessante na Patrícia que ela segue o roteiro que o pai fazia. Eu apenas entrei na brincadeira, entrei no jogo. E me diverti pra caramba", afirmou.
Diogo também comentou as interpretações que surgiram após a exibição. Segundo ele, parte do público relacionou a brincadeira a uma suposta cantada e chegou a atribuir ao episódio uma influência na vida pessoal da apresentadora.
"Vi que depois falaram que ela só voltou para o marido porque eu dei uma cantada nela. Olha o que as pessoas falam, isso é muito maluco, cara!", disse.
Vida de solteiro
Na mesma conversa, o artista comentou como tem aproveitado a vida após o término do relacionamento com a atriz Paolla Oliveira. Ele afirmou estar satisfeito com o momento atual e contou que tem frequentado rodas de samba de maneira espontânea.
"Estou solteiro, feliz no momento que estou vivendo. Tenho curtido bastante, indo às rodas de samba de surpresa, chego do nada, sabe? Estou aberto para tudo, estou aberto para a vida", declarou.