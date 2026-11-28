O cantor David Coelho apresenta o projeto “Tudo Vira MPB” em uma programação cultural especial no domingo, 29 de novembro de 2026. A partir das 15h, no Salão de Eventos, o espetáculo celebra a música popular brasileira com acesso gratuito para associados. O evento promete sensibilidade, musicalidade e interpretações marcantes.
O projeto “Tudo Vira MPB” foca na versatilidade do gênero musical. A iniciativa busca dialogar com diferentes estilos e gerações, oferecendo uma experiência intimista. A apresentação destaca a voz e o violão, fortalecendo a conexão entre David Coelho, as composições e o público presente.
David Coelho, cantor e instrumentista, assume o protagonismo do evento. Ele explora diferentes possibilidades de interpretação na música brasileira. Sua proposta artística valoriza a expressividade vocal e a sonoridade do violão, marcando sua identidade musical no palco.
Sobre o Projeto "Tudo Vira MPB"
O conceito “Tudo Vira MPB” permite ao público conhecer a identidade musical de David Coelho. A proposta ressalta a capacidade da música popular brasileira de se reinventar. O artista aproxima repertórios e sonoridades, criando uma experiência musical única para os participantes.
A iniciativa cultural promove o encontro entre artistas e público. O objetivo é criar espaços de convivência e valorizar a produção musical brasileira. Com atmosfera acolhedora, o espetáculo celebra a cultura nacional na tarde de domingo.
Ingressos e Serviço
O show de David Coelho é uma opção de lazer para admiradores da MPB e apresentações ao vivo. A entrada é gratuita para associados do Grêmio Literário Português. Não associados podem adquirir ingressos pelo site bilheteriadigital.com ou via telefone (91) 98211-3377.
Serviço
- Evento: David Coelho em “Tudo Vira MPB”
- Data: 29 de novembro de 2026 (domingo)
- Horário: 15h
- Local: Salão de Eventos do Grêmio Literário Português
- Entrada: Gratuita para associados. Ingressos para não associados via site bilheteriadigital.com e telefone (91) 98211-3377.
- Atração: David Coelho