David Coelho apresenta o projeto 'Tudo Vira MPB' em Belém

Com entrada gratuita para associados, apresentação promete valorizar a música popular brasileira e destacar a identidade artística do cantor em um encontro marcado pela diversidade musical

O cantor David Coelho apresenta o projeto “Tudo Vira MPB” em uma programação cultural especial no domingo, 29 de novembro de 2026. A partir das 15h, no Salão de Eventos, o espetáculo celebra a música popular brasileira com acesso gratuito para associados. O evento promete sensibilidade, musicalidade e interpretações marcantes.

O projeto “Tudo Vira MPB” foca na versatilidade do gênero musical. A iniciativa busca dialogar com diferentes estilos e gerações, oferecendo uma experiência intimista. A apresentação destaca a voz e o violão, fortalecendo a conexão entre David Coelho, as composições e o público presente.

David Coelho, cantor e instrumentista, assume o protagonismo do evento. Ele explora diferentes possibilidades de interpretação na música brasileira. Sua proposta artística valoriza a expressividade vocal e a sonoridade do violão, marcando sua identidade musical no palco.

Sobre o Projeto "Tudo Vira MPB"

O conceito “Tudo Vira MPB” permite ao público conhecer a identidade musical de David Coelho. A proposta ressalta a capacidade da música popular brasileira de se reinventar. O artista aproxima repertórios e sonoridades, criando uma experiência musical única para os participantes.

A iniciativa cultural promove o encontro entre artistas e público. O objetivo é criar espaços de convivência e valorizar a produção musical brasileira. Com atmosfera acolhedora, o espetáculo celebra a cultura nacional na tarde de domingo.

Ingressos e Serviço

O show de David Coelho é uma opção de lazer para admiradores da MPB e apresentações ao vivo. A entrada é gratuita para associados do Grêmio Literário Português. Não associados podem adquirir ingressos pelo site bilheteriadigital.com ou via telefone (91) 98211-3377.

Serviço