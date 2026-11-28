Coluna do Estadão: 'Empoderado', Lula prepara xeque-mate em Alcolumbre indicando mulher ao STF

O presidente Lula está disposto a dar um xeque-mate no embate com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), pela indicação ao Supremo Tribunal Federal. Segundo interlocutores, o petista está "empoderado" e decidido a escolher uma mulher para a vaga. Ou seja, não vai ceder à pressão pelo nome de Rodrigo Pacheco. No atual cenário, tem avançado a expectativa pela escolha de Edilene Lôbo. A advogada mineira foi a primeira mulher negra a integrar o TSE. A estratégia bloqueia uma eventual rejeição no Senado e impede Alcolumbre de atuar ostensivamente contra. O senador disputa a reeleição para o comando da Casa, e movimento nesse sentido geraria antipatia na bancada feminina, que será a maior da história do Senado, com 19 mulheres em 2027.

TÁ PODENDO. Após a vitória histórica de virada, Lula firmou a certeza de ter o aval das urnas e não abrirá mão da prerrogativa de escolher o novo ministro do STF. Além disso, sabe que Alcolumbre também depende do governo para tentar a reeleição no comando do Senado.

APETITE. As mesmas fontes dizem que o petista vê poucas razões para dar mais força a Alcolumbre neste momento. O congressista, por exemplo, tem uma ampla lista de nomes para cargos no governo e ainda articula a aprovação de projeto que acaba com a quarentena para indicações nas agências reguladoras.

SIMPLES ASSIM. Além disso, um integrante da base governista resume o cálculo político comparando o capital eleitoral dos dois líderes. Lula conquistou a reeleição no segundo turno com mais de 64 milhões de votos, enquanto Alcolumbre se elegeu senador pelo Amapá com menos de 200 mil.

CAIXINHA. Fez um mês ontem que Flávio Bolsonaro fugiu do Brasil, após ser derrotado nas eleições. Apesar de estar nos Estados Unidos, recebeu integralmente o salário de senador em novembro, sem constar nenhuma falta. Foram R$ 33.912,13, já após os descontos obrigatórios.

CANETINHAS. A Anvisa adiou para 16 de dezembro a decisão sobre novas regras para importação, controle de qualidade e manipulação de insumos das canetas emagrecedoras. A mudança da data não altera o texto publicado que está em análise.

IMPACTO. Um dos pontos polêmicos é o veto ao fornecimento dos produtos para clínicas e consultórios manipularem de forma fracionada. Representantes do setor avaliam que o controle de qualidade é necessário, mas alertam que o modelo proposto deve encarecer os medicamentos, provocar desabastecimento e dificultar o acesso dos pacientes.

S.O.S AMAZÔNIA. O ex-ministro Aldo Rebelo (sem partido) lançou este mês o movimento político "Brasil, Soberania e Democracia", no qual defende reforçar a soberania do País através da exploração de riquezas na Amazônia. O ex- comunista critica o presidente Lula, a quem acusa de estar "franqueando a Amazônia" por não investir na exploração econômica da região.

PROPÓSITO. Com parlamentares, economistas e setores do agronegócio, ele quer percorrer o País apresentando o novo movimento, mas diz não ter como objetivo se transformar em partidos.

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Luiz Hoffmann Ex-conselheiro do Cade

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João Carlos Silva Historiador e consultor

Recebeu do presidente do Museu da Imagem e do Som do Rio, Cesar Miranda Ribeiro, o Prêmio Golfinho de Ouro pela sua contribuição com a cultura do País.