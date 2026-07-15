Coletivo NoiteSuja realiza espetáculo de encerramento de residência artística drag em Cametá

Segundo Tarcísio Gabriel, diretor de audiovisual do festival, o grupo formado em Cametá reúne pessoas com diferentes trajetórias e experiências

O Coletivo NoiteSuja promove a etapa de encerramento da 4ª Residência Artística Drag Itinerante em Cametá, no nordeste do Pará, neste sábado (18). A programação, que ocorre a partir das 21h no Mix Pub Bar, incluirá a apresentação do espetáculo "Filhas da NoiteSuja", resultado das atividades desenvolvidas entre os dias 6 e 17 de julho.

A residência contou com mediação de Tamara Tijuca, Ana Beatriz Moraes e Tristan Soledade. Após a primeira etapa em Soure, no arquipélago do Marajó, o projeto chegou a Cametá, cidade natal de Pandora Rivera Raia, integrante do coletivo.

Desde 6 de julho, as participantes selecionadas têm participado de oficinas realizadas na Usina da Paz Cametá, das 16h às 20h. As atividades oferecem formação em arte drag e cada participante recebe uma bolsa-auxílio de R$ 1 mil.

Potencial artístico e formação inclusiva

Tarcísio Gabriel, diretor de audiovisual do festival, destacou a diversidade do grupo formado em Cametá. "As filhas cametaenses têm uma enorme potência artística e são muito apaixonadas pela arte e drag", afirmou. Ele ressaltou a presença de muitas mulheres e a importância de criar um imaginário sobre a cultura drag para além de estereótipos.

A proposta da residência é oferecer dez dias de formação sobre a história da arte drag no Brasil e no mundo. O projeto também busca compartilhar conhecimentos desenvolvidos pelo coletivo e criar um espaço de intercâmbio artístico e fortalecimento da comunidade LGBTQIAPN+.

Tristan Soledade, artista drag e diretora da residência, explicou a influência dos artistas convidados no espetáculo. "Acredito que cada residência nossa trará histórias únicas que, nesse período de preparo para o show final, conduzirão diretamente o que cada uma vai entregar", disse.

Ela complementou que as histórias pessoais, de vida e resistência em uma cidade do interior, ao serem compartilhadas, moldam o formato do show e dos números finais. O contato entre artistas e participantes gera uma curiosidade que enriquece o projeto.

Acessibilidade e programação do evento

A organização assegurou a acessibilidade nos espaços utilizados pelo projeto. Na Usina da Paz, os participantes tiveram acesso à Sala de Acomodação Sensorial. O espetáculo de encerramento contará com intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras), guia vidente e profissional de apoio à mobilidade.

A apresentação marca a primeira festa oficial do Coletivo NoiteSuja em Cametá. Além das performances das artistas participantes da residência, a programação inclui shows de Tristan Soledade e Pandora Rivera Raia. A discotecagem ficará a cargo da DJ S1mone.

A entrada é gratuita, mas requer a retirada antecipada de ingressos. Estes serão disponibilizados por meio do perfil oficial do coletivo no Instagram.

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