Morre aos 18 anos Kaylee Hottle, atriz da franquia 'Godzilla vs. Kong'

Conhecida por viver Jia nos filmes da série, artista iniciou a carreira ainda criança e teve a morte confirmada pelo pai.

A atriz surda Kaylee Hottle, conhecida por interpretar Jia na franquia "Godzilla vs. Kong", morreu aos 18 anos nesta terça-feira (21). A jovem foi vítima de um acidente de carro no estado de Maryland, nos Estados Unidos, conforme informações repassadas pelo seu pai ao site americano TMZ.

De acordo com o portal, as informações sobre o acidente e o óbito foram confirmadas por Joshua Hottle, pai da atriz.

Pai da atriz confirmou a perda

O pai da atriz ainda compartilhou a notícia em um vídeo no Facebook. Nele, Joshua afirma, usando a Língua Americana de Sinais, que está se deslocando para o local do acidente para o reconhecimento do corpo de Kaylee, segundo reportado pelo site.

Vida e carreira de Kaylee Hottle

Natural de Atlanta, na Geórgia, Kaylee Hottle havia completado 18 anos em 1º de maio. A atriz pertencia a uma família com diversos membros com surdez, o que trouxe autenticidade à sua personagem mais famosa.

Kaylee interpretou pela primeira vez a personagem Jia em 2021, no filme "Godzilla vs. Kong". Na produção, Jia também é surda e vivia na Ilha da Caveira com a Dra. Ilene Andrew (interpretada por Rebecca Hall), comunicando-se por meio da linguagem de sinais.