Gaby Amarantos anuncia que interpretará Alcione em cinebiografia

A cantora paraense Gaby Amarantos, de 48 anos, anunciou nesta sexta-feira (20) que estrelará a cinebiografia de Alcione, de 78 anos, artista maranhense com mais de cinco décadas de carreira na música brasileira e intérprete de canções como “Sufoco” e “Não Deixe o Samba Morrer”.

"Vem aí o filme da nossa rainha: Alcione!", declarou Gaby Amarantos em publicação nas redes sociais, na qual aparece vestindo um kaftan com estampa do rosto da sambista: “Eu tenho a alegria de interpretá-la nessa história! Estou muito feliz em compartilhar mais essa novidade com vocês. Que honra!”

Ainda sem data definida para chegar aos cinemas e com início das gravações previsto para 2028, o longa-metragem será desenvolvido pela produtora Pródigo Filmes, responsável pelo filme “Manas” (2024), obra premiada no Brasil e no exterior, incluindo um troféu no Festival de Veneza. A Amarantos Eleva, empresa de Gaby Amarantos, também integra a equipe de produção do projeto.

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Na cinebiografia, Gaby Amarantos interpretará Alcione durante a juventude. Atualmente em etapas de desenvolvimento de roteiro e captação de recursos, o filme tem roteiro escrito por Maíra Oliveira. Em entrevista ao jornal “Folha de S.Paulo”, o CEO da Pródigo Filmes, Beto Gauss, informou que a ideia de realizar a produção surgiu durante uma viagem de avião entre São Paulo e o Rio de Janeiro ao lado de Gaby Amarantos.

"Durante a conversa, ela me contou sobre o sonho de fazer um filme sobre a Alcione. Fiquei encantado com a ideia e, pouco tempo depois, já estávamos juntos nesse projeto", relatou o executivo. "Temos nas mãos uma obra muito especial, genuinamente brasileira, que celebra a força da nossa cultura e da nossa música".