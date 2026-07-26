ASSISTA: Rodrigo Santoro como vilão em novo filme de ação 'Três Horas Para Viver'

O ator brasilerio Rodrigo Santoro interpretará um vilão impedioso que quer roubar o fígado de uma criancinha de sete anos para vender no mercado negro no filme "Três Horas Para Viver". O longa com previsão de lançamento para o dia 8 de outubro deste ano, conta ainda com Owen Wilson e Alan Ritchson, que serão a dupla responsável por levar o órgão para o hospital.

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Na sinopse de "Três Horas Para Viver" (Runner), uma garota de sete anos está esperando pela chegada de um fígado capaz de salvar sua vida. A carga preciosa é protegida por Hank Malone (Alan Ritchson), um entregador de alto nível.