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ASSISTA: Rodrigo Santoro como vilão em novo filme de ação 'Três Horas Para Viver'

Filme de Hollywood conta ainda com Owen Wilson e Alan Ritchson em perseguição frenética

Vito Gemaque

25 de julho de 2026 às 21:11

Rodrigo Santoro interpreta o vilão Damian Zaldívar no filme 'Três Horas Para Viver'.

Rodrigo Santoro interpreta o vilão Damian Zaldívar no filme 'Três Horas Para Viver'. ( Foto: Reprodução Diamonds Filmes )

O ator brasilerio Rodrigo Santoro interpretará um vilão impedioso que quer roubar o fígado de uma criancinha de sete anos para vender no mercado negro no filme "Três Horas Para Viver". O longa com previsão de lançamento para o dia 8 de outubro deste ano, conta ainda com Owen Wilson e Alan Ritchson, que serão a dupla responsável por levar o órgão para o hospital. 

Assista o trailer abaixo

Na sinopse de "Três Horas Para Viver" (Runner), uma garota de sete anos está esperando pela chegada de um fígado capaz de salvar sua vida. A carga preciosa é protegida por Hank Malone (Alan Ritchson), um entregador de alto nível.

No entanto, a tarefa que parecia simples se transformou em uma perigosa missão de vida ou morte para ele quando o líder de um importante sindicato do crime passa a querer o órgão para si. Angustiado, Hank entra em um jogo de caça e fuga para entregar a encomenda a garotinha em um período de tempo menor do que 3 horas. O filme tem direção de Scott Waugh e roteiro de Miles Hubley e Tommy White.

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