Cinema Queer no Brasil: Caixa Cultural Belém exibe filmes sobre diversidade

Mostra gratuita apresenta 20 obras entre 1929 e 2018, com debates e minicurso sobre a história da sétima arte

A Caixa Cultural Belém recebe, de 1º a 6 de dezembro de 2026, a mostra "Cinema Queer no Brasil: Um Percurso Histórico". O evento gratuito apresenta um vasto catálogo de mais de 20 filmes produzidos entre 1929 e 2018, abordando questões de diversidade sexual e de gênero na cinematografia nacional.

Com curadoria do pesquisador e crítico de cinema Mateus Nagime, mestre pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), e idealizada pelo grupo "Luzes da Cidade", a iniciativa busca ampliar interpretações de obras consagradas e recuperar produções merecedoras de reconhecimento. Nagime explica que o projeto "convida o espectador a reconhecer que não existe uma única forma de representar as experiências LGBTQIA+ no cinema".

Programação Abrangente de Filmes

A mostra reúne obras desde o cinema silencioso até produções contemporâneas. Confira a programação diária:

Dia 1º (terça-feira) : 18h: "Um Clássico, Dois em Casa, Nenhum Jogo Fora", de Djalma Limongi Batista (1968) – 16 anos 18h: "Paraíso Perdido", de Monique Gardenberg (2018), com acessibilidade – 14 anos

: Dia 2 (quarta-feira) : 15h: "Asa Branca: Um Sonho Brasileiro", de Djalma Limongi Batista (1981) – 14 anos 17h30: "Braza Dormida", de Humberto Mauro (1929) – 12 anos 19h: "Giselle", de Victor Di Mello (1980) – 18 anos

: Dia 3 (quinta-feira) : 15h: "Limite", de Mário Peixoto (1931) – 12 anos 17h20: "Rainha Diaba", de Antônio Carlos da Fontoura (1974) – 18 anos 19h20: "Doce Amianto", de Guto Parente e Uirá dos Reis (2013) – 16 anos

: Dia 4 (sexta-feira) : 10h30: "Copacabana Me Engana", de Antonio Carlos da Fontoura (1968) – 14 anos 15h: "Um Clássico, Dois em Casa, Nenhum Jogo Fora", de Djalma Limongi Batista (1968) – 16 anos; e "Poeira de Estrelas", de Moacyr Fenelon (1948) – Livre 17h: "Copacabana Mon Amour", de Rogério Sganzerla (1970) – 16 anos 19h: "Onda Nova", de José Antonio Garcia e Ícaro Martins (1983), com acessibilidade – 18 anos

: Dia 5 (sábado) : 10h15: "Bahia de Todos os Santos", de Trigueirinho Neto (1960) – 14 anos 13h: "Rio Babilônia", de Neville D’Almeida (1982) – 16 anos 17h20: "Amor Maldito", de Adélia Sampaio (1984) – 16 anos 19h: "Estranho Triângulo", de Pedro Camargo (1970) – 18 anos

: Dia 6 (domingo) : 10h15: "For All – O Trampolim da Vitória", de Luiz Carlos Lacerda (1997) – 14 anos 13h: "A Lira do Delírio", de Walter Lima Júnior (1978) – 16 anos 15h: "O Menino e o Vento", de Carlos Hugo Christensen (1967) – 16 anos 17h: "Madame Satã", de Karim Aïnouz (2002) – 16 anos 19h: "Amores Possíveis", de Sandra Werneck (2001) – 16 anos

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Atividades Complementares e Debate

Além das exibições, a mostra oferece um minicurso e um debate com pesquisadores para aprofundar a discussão sobre o cinema queer brasileiro.

Minicurso com Mateus Nagime

O curador Mateus Nagime ministrará um minicurso nos dias 2 (quarta-feira) e 3 (quinta-feira), sempre às 10h30. Com carga horária de três horas por dia, a atividade busca oferecer ferramentas para novas leituras dos filmes. São 30 vagas destinadas a pessoas a partir de 16 anos. As inscrições devem ser realizadas no site da CAIXA Cultural Belém.

Debate com Pesquisadores

Um debate está programado para o dia 5 de dezembro (sábado), às 15h30. Participarão Ana Cláudia Melo, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Pará (UFPA), e Rodrigo Almeida, cineasta, pesquisador e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), atualmente em estágio pós-doutoral na UFPA. A atividade oferece 253 vagas para pessoas a partir de 16 anos, com inscrições pelo site da CAIXA Cultural Belém.

A mostra também prevê a produção de um catálogo digital com textos de pesquisadores dedicados ao tema, contribuindo para a documentação e circulação do conhecimento sobre a história do cinema queer nacional.

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