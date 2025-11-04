Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Cinco curiosidades de Tremembé que não estão na série

Estadão Conteúdo

A série Tremembé, já disponível no Prime Video, adentra o "presídio dos famosos" para contar a história do que aconteceu quando alguns dos criminosos mais notórios do Brasil se encontraram atrás das grades. A produção, dividida em cinco episódios, é inspirada em dois livros do jornalista e escritor Ullisses Campbell, que investigou a fundo a rotina e as relações dentro do Complexo Penitenciário de Tremembé, no interior de São Paulo. Mas, apesar do mergulho detalhado, nem tudo foi mostrado na série.

Com base nas histórias reunidas no livro Tremembé - O Presídio dos Famosos (Matrix Editora), Campbell revela episódios curiosos e pouco conhecidos que marcaram o cotidiano da unidade, que já abrigou nomes como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, Anna Carolina Jatobá, Lindemberg Alves e Luiz Estevão.

Confira 5 curiosidades de Tremembé que não estão na série:

1. 'Cela dos Espíritos'

Entre as celas femininas, um espaço ganhou fama por suas atividades espirituais. Conhecida como "Cela dos Espíritos", era conduzida por Luiza Motta, condenada por homicídio ao dirigir embriagada.

O grupo reunia detentas interessadas em buscar perdão através da mediunidade. Suzane von Richthofen, uma das presas mais conhecidas da unidade, teria inclusive recebido uma carta psicografada atribuída à mãe, expressando perdão e amor.

2. A fuga pela escada de maracujá

Uma das fugas mais inusitadas de Tremembé aconteceu em 2007, quando a estelionatária Dominique Cristina Scharf, apelidada de "Dama do Cárcere", conseguiu escalar a muralha de seis metros usando uma plantação de maracujazeiros que se entrelaçava aos caibros.

Mesmo após quebrar uma perna e um braço durante a fuga, ela conseguiu alcançar o outro lado e escapar, ainda que por pouco tempo.

3. Concurso de beleza

O presídio também já foi palco de um concurso anual de beleza, o "Miss Primavera", promovido pela Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo.

Conhecido entre as internas como "Miss Xilindró", o evento premiava categorias como Simpatia, Plus Size e Garota Revelação. Também havia a categoria Mister Tremembé, destinada a homens trans custodiados em presídios femininos e a mulheres de expressão masculina. Em 2014, Sandra Ruiz, a "Sandrão", sequestradora que se envolveu com Elize Matsunaga e Suzane, conquistou o título.

4. Tráfico dentro do presídio

Mesmo sob regime semiaberto, alguns detentos encontraram maneiras criativas - e ilegais - de lucrar. Segundo o livro, presos abriram uma passagem secreta no forro de um galpão para comercializar crack.

As pedras, compradas fora por R$ 10, eram revendidas a R$ 50 dentro da unidade. O esquema só foi desmantelado após a denúncia de um dependente que ficou sem crédito com os "traficantes" internos.

5. 'Café Literário'

Nem todas as histórias de Tremembé envolvem crime ou escândalo. Condenado por homicídio e estelionato, Gil Rugai criou o "Café Literário", projeto voltado à leitura e ao debate entre presos.

A iniciativa aproximava internos de diferentes pavilhões e incentivava discussões sobre clássicos como A Divina Comédia, de Dante Alighieri, Crime e Castigo, de Fiódor Dostoiévski, e Saber Viver, de Cora Coralina. A proposta foi elogiada por seu potencial de ressocialização e chegou a inspirar atividades semelhantes em outras unidades.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV/SÉRIE/TREMEMBÉ/CURIOSIDADES
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SUCESSO

Carlinhos Maia elogia voz de Nirah Duarte em novo single

Cantora paraense fez parte do Estrela da Casa deste ano

04.11.25 18h28

FALECIMENTO

Irmã de Roberto Carlos, Norma Braga morre aos 90 anos, no Rio de Janeiro

Cantor perdeu os outros dois irmãos, Lauro e Carlos Alberto, nos últimos quatro anos

04.11.25 15h58

FAMOSOS

Isa Scherer se pronuncia após ser ‘cancelada’ por oferecer vaga com salário baixo

Chef explicou que a vaga viralizada foi publicada em maio e que benefícios não apareceram no print divulgado nas redes sociais

04.11.25 15h43

ENTENDA

Barrada de assistir Vini Jr. jogar? Assessoria fala sobre suposta 'dívida' de Virginia com os EUA

Rumor surgiu após a influencer assumir relacionamento com o jogador de futebol, convocado para a Copa de 2026

03.11.25 22h43

MAIS LIDAS EM CULTURA

SAÚDE

Após teste no SUS, Andressa Urach aparece ao lado do filho e faz revelação sobre HIV

Influenciadora compartilhou a ida ao posto de saúde com o filho e incentivou cuidados preventivos

04.11.25 22h15

Conteúdo adulto

Musa fitness bomba na web e promete vender conteúdo adulto: veja como ela mudou em apenas 2 anos

Isabella Longuinho já faz sucesso nas plataformas +18, mas promete novos conteúdos

19.10.25 8h30

RELATO

Influenciadora conhecida como 'Barbie humana' é encontrada morta em casa na zona oeste de SP

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros

04.11.25 18h19

CELEBRIDADES

Jessica Alves, ex-Ken Humano, realiza quinta cirurgia no rosto na Turquia

Atualmente Barbie Humana, a influenciadora brasileira já soma mais de 120 intervenções estéticas

01.11.24 9h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda