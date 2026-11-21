César Menotti e Fabiano enfrentam temporal e não conseguem pousar em Foz do Iguaçu

A cidade de Foz do Iguaçu foi atingida por um forte temporal na sexta

Saindo de Belo Horizonte (MG) para Foz do Iguaçu (PR) para um show, a dupla sertaneja César Menotti e Fabiano teve de pousar em Cascavel (PR) após enfrentar um temporal. Os cantores relataram a situação nas redes sociais. A mulher de César, Gabriela, brincou que a turbulência foi tamanha que ela "bateu a cabeça no teto".

Fabiano filmou a decolagem do voo particular em que a dupla viajava na manhã da sexta-feira, 20. Pouco mais de uma hora depois, César postou que eles tinham sido forçados a pousar em Cascavel. Ele estava na saída do aeroporto da cidade, com muita chuva e vento. "Uma turbulência que pegamos. Esse tempo está difícil para quem viaja", disse.

"O céu estava uma bagunça em Foz do Iguaçu", comentou Fabiano em outra postagem. Ele disse que, "debaixo de uma chuva gigante", eles não conseguiram chegar ao destino final de avião. "Mas chegamos aqui, sãos e salvos".

Neste sábado, 21, César publicou um vídeo viajando de carro para Foz do Iguaçu. "Vamos de carro, que é mais conveniente neste momento", falou.