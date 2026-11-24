Vivi Guedes voltou! Paolla Oliveira resgata personagem em fotos sensuais; veja

Atriz compartilhou série de cliques inspiradas na personagem de "A Dona do Pedaço", que voltou à programação da Globo na segunda-feira (23)

A atriz Paolla Oliveira subiu a temperatura nas redes sociais na última segunda-feira (23) ao compartilhar registros de um ensaio fotográfico sensual inspirado em uma de suas personagens da televisão. As imagens relembram Vivi Guedes, de “A Dona do Pedaço” (2019), novela que voltou à programação da TV Globo no mesmo dia, no quadro “Vale a Pena Ver de Novo”.

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"Oi, seguimores! Vivi Guedes na área", escreveu a atriz na legenda da publicação, que também recebeu comentários de fãs que relembraram a personagem.

Em um dos cliques, Paolla aparece usando um body preto de tule transparente, luvas longas da mesma cor e óculos espelhados amarelos. Em outra imagem, a atriz posa de costas em uma piscina de fundo infinito, usando um biquíni prata.

Criada por Walcyr Carrasco, Vivi Guedes era uma influenciadora digital na trama e ficou conhecida pelo jeito de se comunicar com os seguidores nas redes sociais. O bordão "Oi, seguimores!" se tornou uma das marcas da personagem.