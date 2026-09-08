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VÍDEO: Gilberto Gil e Elton John trocam elogios após noite de shows no Rock in Rio

Os dois artistas foram atrações do Palco Mundo na última segunda-feira (7)

Amanda Martins
fonte

Encontro de Gilberto Gil e Elton John nos bastidores do Rock in Rio ganha registro (Instagram/ gilbertogil)

Gilberto Gil compartilhou nas redes sociais registros do encontro com Elton John nos bastidores do Rock in Rio, na noite de segunda-feira (7). Os dois artistas se apresentaram no Palco Mundo na mesma noite.

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O vídeo do momento foi compartilhado pela equipe do brasileiro nas redes sociais. Assista ao momento:

Durante a conversa, o cantor britânico elogiou Gil e destacou a trajetória do brasileiro. “Você é uma lenda e um homem brilhante. Eu me sinto ainda melhor por conhecê-lo”, disse Elton John.

Na sequência, completou: “Seja abençoado por toda a sua música maravilhosa”. 

Gil também celebrou o reencontro e comentou sobre a apresentação do artista britânico no festival. “Que ótimo ver você novamente, Elton John! Que show incrível no Rock in Rio. Espero que nossos caminhos se cruzem novamente em breve. Aquele abraço, Gil”, escreveu o cantor.

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