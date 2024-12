Samantha Schmütz anuncia filme de Juninho Play, novo álbum e vinda a Belém

A cantora e atriz Samantha Schmütz lançou o single “Nossa Cor” em parceria com o produtor norte-americano Adrian Younge. A faixa integra a coletânea “Linear Labs: São Paulo”, assinada pelo produtor e disponibilizada nas plataformas digitais. O trabalho conta com nove canções e a colaboração de artistas de todo o mundo, entre eles Snoop Dogg, na faixa “Rule of The World”.

Em entrevista exclusiva, Samantha Schmütz contou como surgiu a parceria com Adrian, explicando que tudo aconteceu de maneira natural após ela conhecer o músico em um show nos Estados Unidos. “Foi um encontro muito natural, surgiu de maneira muito fluida, orgânica, porque eu conheci o Adrian num show que ele tinha trazido para cá, o Marcos Valle, para fazer um show. E a gente começou a trocar informações, se falar pela internet, eu comecei a mandar minhas coisas para ele, e eu mandei um material específico, que eu amo, eu tenho o maior orgulho de ter feito, que é um pot-pourri, que eu gravei para o meu programa Samantha Canta, com Criolo, refazendo o famoso pot-pourri da Elis Regina e do Jair Rodrigues. Então eu mandei isso para ele, porque é bem, sabe, o estilo de música que ele gosta, e ele pirou e falou ‘cara, quero trabalhar com você, vamos fazer alguma coisa juntos’”, comentou Samantha ao O Liberal.

“A música está na minha carreira, na minha vida, há muito tempo, assim, de forma social, e depois, de forma profissional, quando eu comecei a estudar teatro na Cal, na Casa das Artes de Laranjeiras, em 1996. Eu sempre quis, eu sempre gostei de musical, então, assim, eu sabia que eu queria cantar no teatro, ser uma atriz que cantasse e dançasse, assim, fosse uma atriz que pudesse atuar em várias áreas, inclusive musicais, que eu amo, assim, porque minha mãe é bailarina, então, eu já venho de uma origem, assim, sabe, que sempre me mostrou esse tipo de teatro”, complementou.

Atualmente morando em Los Angeles, nos Estados Unidos, Samantha Schmütz compartilhou sua experiência, destacando que está aproveitando a oportunidade para estudar e se enriquecer artisticamente. “Está sendo muito legal, porque eu vim aqui para estudar tudo. Eu vim aqui para também, sabe, tentar trabalhar nesse cinema que é o top. Então, acho que aqui tem muitas possibilidades de você se enriquecer artisticamente, até para eu levar o que eu aprendi de volta para o Brasil. Então, o que está sendo legal é que eu estou… Eu sou uma página em branco. Até a minha casa é toda branca. Tudo é claro, uma página em branco para a gente recomeçar mesmo. Está sendo muito legal ter que cavar tudo outra vez num lugar diferente, onde as portas não estão abertas”, comentou. “Abrir essas portas com a minha bagagem. Eu vou começar de novo com 25 anos de carreira. Então, está sendo muito rico, porque são todos os detalhes. Sabe, na farmácia, quando eu vou na farmácia no Brasil, as pessoas já me conhecem, as portas já estão, os sorrisos já estão abertos. Então, conquistar esses sorrisos também aqui, na farmácia, no restaurante, sem a pessoa saber nada de mim, está tendo um valor para mim, uma importância que até me emociona. Porque é muito legal, gente, eu estou encontrando comigo mesma de novo. E está sendo muito legal essa experiência”, afirmou.

Samantha Schmütz revelou seus projetos para 2025, incluindo o retorno do personagem Juninho Play, com a gravação de um filme e mais uma temporada de Vai Que Cola. Ela também planeja lançar seu álbum e realizar shows pelo Brasil. “Eu vou fazer um filme do meu personagem Juninho Play. E tenho ideia de fazer alguns shows pelo Brasil também, cantando, porque eu vou lançar o meu álbum ano que vem. E a gente vai lançar singles no começo do ano, assim, até o início do segundo semestre, e depois a gente lança o álbum inteiro. Tá bem promissor, assim, tô bem feliz com o meu ano de 2025”, contou.

O filme do Juninho será uma comédia com ação, onde o personagem tentará se tornar um lutador profissional. Samantha está se preparando para o papel com aulas de boxe e o filme está previsto para ser filmado em outubro de 2025. “É quase que um pedido do público, assim, energeticamente falando, porque Juninho é um personagem que não sai da mente das pessoas. Eu, quando estou no Brasil, sou praticamente chamada de Juninho todos os dias na rua. Às vezes chamam algum Juninho mesmo e eu olho”, contou. “Ele vai voltar na tela grande. Eu quero fazer um filme, sabe? Assim, bem cinematográfico, sabe, é um filme de luta com comédia, com ação, então eu tô muito animada, eu tô fazendo aula de boxe, porque o Juninho vai lutar o UFC, é o sonho da vida dele”, revelou.

Samantha Schmütz comentou sobre suas visitas a Belém, destacando a recepção calorosa e o prazer em conhecer a cidade, incluindo os restaurantes e a comida local, como o açaí, e pretende voltar à capital paraense. Ela compartilhou uma história engraçada sobre sua mala ter sido extraviada, o que a levou a comprar maquiagem em uma loja local, onde foi reconhecida como Juninho Play, gerando uma cena divertida com fãs a seguindo. “Comida maravilhosa, restaurantes incríveis, as pessoas super receptivas. E foi muito engraçado porque teve um episódio que, quando eu cheguei, a minha mala foi extraviada. Tipo assim, chegou depois, entendeu? Então minha maquiagem estava dentro dessa mala. Eu tive que ir na loja do lado do hotel para comprar. Quando eu cheguei, era uma loja grande, tá? Tipo aí, cara, anunciaram que eu tava na loja. ‘Atenção, atenção, Juninho Play está na loja’. Eu fiquei assim, ‘caraca, e agora?’. Aí eu catei todas as maquiagens que eu queria, joguei na bolsa, assim, do meu amigo, tipo, na bolsa, não, na cestinha que ele estava carregando, eu falei ‘vai lá pagar’, porque eu só saí correndo, cara, saí correndo, uma galera atrás de mim, e foi uma loucura”, relatou. Além disso, ela aproveitou para explorar pontos turísticos como o Mercado do Ver-o-Peso e comprou um óleo de bota como lembrança. Samantha expressou vontade de voltar a Belém em breve.

Apaixonada por reggae, Samantha também está trabalhando na concepção de um projeto com a banda Funk Como Le Gusta, o Baile Dolce Bagana. Nele, fará releituras de clássicos nacionais e internacionais do ritmo. Homenageando nomes icônicos do reggae, a cantora vai reunir um repertório que promete muito suingue, com canções de Bob Marley, Erykah Badu, Steel Pulse, Gilberto Gil, além de composições de artistas mais recentes, como Protoje, YG Marley e Hollie Cook, entre outros.

ASSISTA A ENTREVISTA COMPLETA: