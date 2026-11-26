Özcan Deniz, de 'Para Sempre no Meu Coração', é detido na Turquia

Em publicação na madrugada desta quinta-feira (26), ator afirmou que não tem envolvimento com os assuntos investigados

Özcan Deniz ganhou o coração das fãs brasileiras ao interpretar Faruk Boran 'Para Sempre no Meu Coração' ( Foto: Divulfação )

A detenção do ator Özcan Deniz em uma operação policial na Turquia repercutiu entre fãs de produções turcas, inclusive no Brasil, onde ele ficou conhecido por interpretar Faruk Boran na novela "Para Sempre no Meu Coração", da Netflix. O artista se pronunciou sobre o caso nas redes sociais na madrugada desta quinta-feira (26).

Em sua declaração, ele pediu tranquilidade aos seguidores e afirmou que sua inocência será esclarecida. “Não se preocupem. Minha inocência e total falta de envolvimento nesses assuntos serão reveladas em breve. Compartilharei isso com todos vocês”, escreveu.

Özcan Deniz se pronuncia após detenção em operação na Turquia (Print)

O ator também comentou que continua envolvido em seus trabalhos artísticos e destacou o sucesso de A Última Ceia, além das apresentações musicais.

Na mesma publicação, esclareceu que as imagens dele no tribunal e uma declaração que circulam na internet são de três anos atrás e, segundo ele, não têm relação com a situação atual.

Leia a nota de íntegra:

"Não se preocupem. Minha inocência e total falta de envolvimento nesses assuntos serão reveladas em breve. Compartilharei isso com todos vocês. Como equipe, continuamos a desfrutar do sucesso de "A Última Ceia" e a nos divertir muito com os amantes da música em nossos shows

Atenciosamente.

Observação: As imagens do tribunal e minha declaração que circulam online são de 3 anos atrás. Isso não reflete a situação atual.

Não tem nada a ver com isso. Özcan Deniz".

Entenda

Özcanestá entre os detidos em uma operação conduzida pela Promotoria de Istambul, na Turquia. A atriz Deniz Çakır também foi detida, conforme informações divulgadas pela imprensa turca na última quarta-feira (25).

De acordo com as autoridades, foram expedidos mandados de detenção contra 35 pessoas em uma investigação que apura suspeitas relacionadas ao uso, à posse, ao fornecimento e ao tráfico de drogas. Inicialmente, 24 pessoas foram detidas e encaminhadas para os procedimentos judiciais.

Em atualização divulgada pela agência DHA, Özcan Deniz e Deniz Çakır estavam entre os dez suspeitos cujos depoimentos começaram a ser colhidos pela Promotoria.