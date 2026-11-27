Gracyanne Barbosa diz que Belo a ameaçava e expõe detalhes do casamento

Apesar das revelações, Gracyanne ressaltou que não pretende falar mal do ex-marido nem desconsiderar os momentos positivos que viveram

Gracyanne Barbosa revelou detalhes dos momentos difíceis que enfrentou durante o casamento com Belo. Em entrevista ao portal Leo Dias, a influenciadora afirmou que era pressionada a não falar publicamente sobre os problemas financeiros que marcaram a fase final do relacionamento. Segundo ela, o cantor teria feito ameaças e comentários depreciativos, inclusive sobre sua carreira profissional.

Durante a conversa, Gracyanne contou que chegou a sentir medo das consequências de contrariar o então marido. Entre os episódios relatados, ela relembrou uma frase atribuída ao pagodeiro, na qual ele teria afirmado que poderia prejudicá-la profissionalmente.

"Hoje não, mas eu tive bastante medo porque eu ouvi muito uma coisa, que eu sei que vai magoar, eu não gostaria de magoar mais o Belo do que eu já magoei, mas (ele dizia): 'Eu sou o Belo e posso acabar com você'", relatou.

Gracyanne temia perder oportunidades

A influenciadora também afirmou que Belo dizia ter influência em emissoras de televisão e que poderia dificultar sua contratação para trabalhos artísticos. Segundo ela, essas declarações fizeram com que acreditasse que teria problemas profissionais caso decidisse terminar o casamento.

"Ele falava: 'em tal emissora você não vai trabalhar porque todo mundo me ama lá, vão te atrapalhar, você não vai pegar nenhum teste'. E eu pensava: 'se eu separar do cara, vou viver do quê se eu não vou conseguir mais trabalhar?' E eu acreditei nisso", contou.

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Dificuldades financeiras

Outro assunto abordado foi o passado financeiro de Gracyanne. Ela afirmou que Belo costumava mencionar as condições simples em que vivia antes da fama para diminuí-la. A influenciadora, porém, destacou que os dois construíram uma vida juntos e que o patrimônio do casal foi resultado do esforço de ambos.

"Ele falava muita coisa ruim, 'olha o lugar que eu te tirei' e eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu morava numa kitnet que não tinha nem móveis, eu dormia no chão. Mas o Belo também não tinha nada, a gente construiu uma vida juntos. Não foi ele que fez, mas no casamento eu passei a acreditar", desabafou.

Gracyanne afirma que não quer prejudicar Belo

Apesar das revelações, Gracyanne ressaltou que não pretende falar mal do ex-marido nem desconsiderar os momentos positivos que viveram. Ela também afirmou que não tem interesse em reivindicar os bens construídos durante o casamento.

"Eu não estou aqui para falar mal do Belo. A gente teve uma história muito bonita, você acompanhou. Eu tenho orgulho do que a gente viveu, tenho gratidão pelo que a gente viveu", declarou.

A influenciadora explicou ainda que busca resolver as pendências financeiras e recuperar a autonomia para administrar o próprio dinheiro, sem depender de terceiros.