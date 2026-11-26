Chico Chico, filho de Cássia Eller, e Luisa Arraes esperam primeiro filho

A família de Chico Chico, filho da cantora Cássia Eller, e da atriz Luisa Arraes vai crescer! O casal espera o primeiro filho, informação divulgada na última quarta-feira (25) pela coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, e confirmada pela assessoria da atriz à revista Quem.

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Juntos desde 2024, os dois vivem a expectativa da chegada do bebê em meio a um período de novidades também na carreira de Luisa. A atriz está na etapa final das gravações de Cássia – o Filme, cinebiografia que retrata a trajetória da cantora, morta em 2001. No longa, Luisa interpreta a própria Cássia Eller, mãe do próprio companheiro.

Filmagem

As gravações da cinebiografia estão sendo realizadas no Rio de Janeiro. Na última segunda-feira (23), o portal Omelete divulgou uma nova foto dos bastidores do longa, na qual Luisa Arraes aparece caracterizada durante a filmagem de uma cena inspirada no videoclipe de “Nós”, música interpretada por Cássia Eller.

Luiz durante a gravação do clipe "Nós", de Cássia Eller (Mariana Vianna/H2O Films)