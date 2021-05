Após vencer o ‘BBB 21’, Juliette não tem contrato renovado com a Globo

A Rede Globo informou, nessa quinta-feira (13), que o contrato de Juliette Freire, campeã do "BBB 21", terminou com o fim do reality show e não foi renovado. O comunicado foi feito após surgirem boatos de que a maquiadora seria inclusa no quadro de apresentadores do programa "É de Casa", exibido aos sábados.

A BPM Com —empresa responsável pela comunicação da vencedora do último "BBB"— desmentiu a informação veiculada pelo jornalista Nelson Rubens, no programa "TV Fama", da RedeTV!, sobre o futuro da advogada na emissora carioca: “A informação publicada pelo jornalista Nelson Rubens, da TV Fama/Rede TV, de que Juliette Freire será apresentadora do programa É de Casa, da TV Globo, não procede”.

A renovação de Juliette também foi divulgada pela colunista do Metrópoles Carla Bittencourt, que disse mais cedo que a nova milionária poderia ganhar um reality musical na emissora.

Juliette Freire foi declarada campeã do "BBB 21", no último dia 4 de maio, faturou o prêmio de R$ 1,5 milhão e tem visto seus perfis nas redes sociais crescerem de forma acelerada. Atualmente, a maquiadora possui um total de 28,7 milhões de seguidores no Instagram e caminha a passos largos para se tornar a ex-participante do "Big Brother Brasil" mais seguida - faltam 'apenas' 1 milhão para superar Sabrina Sato, do "BBB 3".