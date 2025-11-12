Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Caso Eloá': Nayara não aceitou o convite para participar de documentário da Netflix

Nayara Rodrigues, amiga de Eloá que também foi mantida em cativeiro, não está entre os entrevistados do novo projeto

Estadão Conteúdo
fonte

Eloá Pimentel e Nayara Rodrigues (Reprodução / Redes Sociais / Arquivo)

O documentário Caso Eloá - Refém ao Vivo, já disponível na Netflix, refaz os passos e os principais momentos do sequestro e assassinato da jovem Eloá Cristina Pimentel, morta em 2008 pelo ex-namorado, Lindemberg Alves, após um sequestro de cerca de cem horas que comoveu o Brasil. Nayara Rodrigues, amiga de Eloá que também foi mantida em cativeiro, não está entre os entrevistados do novo projeto.

Na ocasião do sequestro, Nayara, Iago Vieira e Victor Lopes foram mantidos em cativeiro por Lindemberg. Os outros três jovens estavam na casa de Eloá para fazer um trabalho de escola. O sequestrador libertou os dois rapazes no primeiro dia, mas manteve as meninas. Posteriormente, ele também libertou Nayara, mas ela acabou voltando ao cativeiro por um erro da polícia. Ela saiu do sequestro baleada com um tiro no rosto.

Várias pessoas envolvidas na cobertura e nos desdobramentos do caso são entrevistadas para o documentário. Os irmãos e os pais de Eloá, além dos colegas Victor e Iago, estão entre os que retornaram a convite da diretora Cris Ghattas e da produtora Veronica Stumpf, da Paris Entretenimento. Nayara, no entanto, não topou o convite.

Ao Estadão, Cris e Veronica contaram que convidaram todas as pessoas consideradas relevantes para se revisitar esta história. Nayara hoje evita falar sobre o assunto.

"Queríamos ouvir todos os lados com imparcialidade, para fazer essa reflexão mais ampla. O documentário não está aqui para julgar nenhum elo dessa corrente, e sim mostrar as fragilidades e potencialidades de cada participante dessa história horrorosa", afirmou a produtora.

Segundo informações que circulam em redes sociais, por amigos e conhecidos, Nayara passou a levar uma vida mais reclusa e discreta nos anos seguintes ao sequestro. Atualmente, ela evita dar entrevistas e falar sobre o caso. Um mês após o crime, em 2008, ela concedeu uma entrevista ao Fantástico, exibida em 2 de novembro daquele ano. Durante o papo com Renata Ceribelli, Nayara deixou claro que, quando a polícia entrou, Lindemberg ainda não havia atirado.

"Tem horas que parece que a ficha não caiu ainda", declarou. "Às vezes eu me sinto conformada com o que aconteceu com ela, mas as vezes parece que não entra na minha cabeça. Não tem um motivo. Por que aconteceu isso com ela?"

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

DOCUMENTÁRIO/CASO ELOÁ/NETFLIX
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

GRATUITO

Lia Sophia recebe convidados no show Amazônia Plural na Caixa Cultural Belém

As apresentações celebram celebra a diversidade musical amazônica durante a COP30

12.11.25 17h16

ATIVISMO

Klebber Toledo se credencia para COP 30 e destaca admiração por jornalista Sônia Bridi: 'Lenda'

Em 2025, o ator esteve em Belém discutindo pautas indígenas

12.11.25 15h44

SAÚDE

Joelma conta que acaba de se recuperar da Covid pela décima vez

Atualmente, a cantora está viajando pelo Brasil com 'Isso é Calypso Tour'

12.11.25 15h06

GRATUITO

'Pasárgada', de Dira Paes, ganha duas sessões especiais, durante a COP 30 em Belém

Filme dirigido, escrito e protagonizado pela artista paraense terá exibições no Cine Dira Paes, no Palacete Pinho, e na Ilha do Combu

12.11.25 14h54

MAIS LIDAS EM CULTURA

beijo técnico?

Vídeo: beijo intenso de Mel Maia e André Lamoglia choca web e viraliza

Nomes dos atores entraram nos tópicos mais comentados do momento na noite de terça-feira (11)

12.11.25 10h32

FAMOSOS

Narcisa diz que Boninho é 'péssimo pai': 'Só gosta da outra filha'

A socialite também destacou a ausência de Boninho quando Marianna foi aceita para estudar em uma das universidades

11.11.25 8h38

FAMOSOS

Alexia Novelino: quem é a namorada paraense de João Silva, filho do Faustão?

A jovem é filha do ex-deputado estadual do Pará e empresário Alessandro Novelino

12.11.25 8h53

CELEBRIDADES

Jenny Miranda, filha adotiva de Gretchen, estreia em conteúdo adulto

Novidade foi compartilhada nas redes sociais e provocou comentários de seguidores

12.11.25 12h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda