Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Cantor francês Patrick Bruel é preso após ser acusado de agressão sexual por 13 mulheres

Estadão Conteúdo

O cantor Patrick Bruel, um dos nomes de maior sucesso na música na França, foi preso nesta segunda-feira, 8, para um interrogatório sobre crimes sexuais que teria cometido entre 1997 e 2012. O caso envolve denúncias de 13 mulheres. A informação foi confirmada por diversos veículos internacionais, incluindo o The New York Times.

O cantor não respondeu ao pedido de pronunciamento do jornal norte-americano, mas, em maio, falou sobre as acusações de estupro após uma denúncia da jornalista e escritora Flavie Flament, que teria sido abusada com 16 anos. "Eu jamais forcei uma mulher", escreveu em uma publicação no Instagram. Leia a nota completa abaixo.

Segundo o site francês Franceinfo, porém, a acusação da jornalista não faz parte do interrogatório para o qual Bruel foi preso nesta segunda. Conforme o Ministério Público de Nanterre, a maioria das vítimas foi ouvida e acusa o cantor de "atos de estupro ou tentativa de estupro, agressão sexual e assédio".

Em maio, Bruel chegou a ter uma temporada de teatro cancelada após a repercussão da acusação de Flavie. À época, ativistas feministas fizeram um protesto em frente ao teatro em que o cantor se apresentava em Paris.

Nota de Patrick Bruel divulgada em maio

"Hesitei muito antes de me manifestar.

Há dois meses, escolhi reservar a minha palavra à Justiça. Mas não posso mais deixar que digam, sem reagir, coisas tão contrárias ao que eu sou, e que se espalhem alegações, boatos por vezes absurdos e repugnantes, em detrimento da verdade.

Conheci Flavie Flament nos anos 1990. Minha carreira já havia começado, ela iniciava a dela. Nós nos cruzamos, nos reencontramos algumas vezes, tivemos juntos uma breve história.

Essa relação não foi violenta, nem forçada, nem dissimulada. Não houve estupro, nem drogas. Nunca a maltratei, nem a abandonei diante de um hotel sórdido.

Aqueles que nos conheciam na época, aqueles que nos conheceram desde então, aqueles que nos viram nos reencontrar ao longo dos anos, nos palcos como na vida, nunca perceberam entre nós nada além de uma cumplicidade nascida de memórias em comum.

Não entendo por que, de repente, hoje, Flavie Flament conta uma história diferente e sórdida, e estaria apresentando uma queixa contra mim. Sei simplesmente que essa história é falsa.

Nunca forcei uma mulher. Nunca droguei, manipulei ou tentei submeter quem quer que seja. Nunca me servi da minha notoriedade para abusar de alguém e obter relações não consentidas.

Compreendo que a nossa diferença de idade possa causar reações hoje. Compreendo também que a notoriedade ou o status possam enviesar uma relação de sedução.

Dirão talvez que esta mensagem é complexa, em uma sociedade onde tudo deve ser preto no branco. Na realidade, ela é simples: nunca forcei uma mulher. E nunca quis magoar.

E se pude magoar quem quer que seja, lamento sinceramente.

Há semanas, várias vozes clamam pela minha condenação pública, sem julgamento, como se a pluralidade das acusações bastasse para estabelecer uma verdade.

Caberá à Justiça, na qual tenho total confiança, esclarecer completamente essas acusações; ela já o fez no passado.

Lutarei diante dela para defender a verdade. Defenderei a mim mesmo, por aqueles que me apoiam, pela minha família, pela minha equipe, pelos meus amigos, pelo meu público com quem tenho um vínculo fiel e inabalável, por todos aqueles que se recusam a ver a nossa sociedade renunciar aos seus princípios mais fundamentais: a presunção de inocência, o direito a uma investigação justa e a Justiça.

Neste período, continuarei a exercer a minha profissão, com a mesma dedicação e a mesma paixão.

Patrick"

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Patrick Bruel

agressão sexual

prisão
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Novela vertical 'A Herdeira do Veropa' estreia nas redes sociais com capítulos diários

Produção reúne elenco paraense e foi gravada em pontos históricos da capital, com destaque para o Mercado do Ver-o-Peso

08.06.26 18h13

OBRA

Ana Unger une música, dança e manifesto ecológico no espetáculo ‘Amazônia Motirô’

Na montagem, a criadora assina uma experiência artística integrada que une no palco a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz, o Coro Carlos Gomes e a dança contemporânea

08.06.26 18h00

ARTE

Coletivo NoiteSuja abre inscrições para formação e espetáculo Drag em Cametá

O projeto selecionará 10 artistas locais, que receberão uma bolsa-auxílio de mil reais e passarão por duas semanas de formação intensiva para compor o espetáculo teatral "Filhas da NoiteSuja"

08.06.26 14h03

TRABALHOS

Marianna Santos consolida nova fase após protagonismo na Netflix e novos projetos na TV e cinema

Atriz realiza transição ao sair do universo infantil para novas produções

08.06.26 12h11

MAIS LIDAS EM CULTURA

SUSTO

Suposto vazamento no Cruzeiro do Neymar preocupa internautas

Celebridades usam redes sociais para criticar cruzeiro de Neymar e alguns influenciadores já deixaram o navio

29.12.23 9h02

CELEBRIDADES

Carla Diaz faz sucesso nas redes sociais com foto nua

Ex-BBB causou alvoroço em sua volta após um tempo fora das redes sociais

15.07.21 11h33

TEMPO REAL

Lady Gaga: Esquema de segurança para show conta com tecnologia de reconhecimento facial

Na região do evento, 3.300 policiais militares estarão trabalhando para garantir a segurança dos fãs

03.05.25 17h02

Conteúdo adulto

Ex-namorado de Andressa Urach grava conteúdo adulto com atleta paralímpica

Cassiano França e Erika Siqueira contracenaram juntos em cenas picantes

29.04.25 16h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda