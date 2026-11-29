Caixa Cultural Belém recebe mostra sobre história do cinema queer brasileiro

Programação gratuita ocorre de 1º a 6 de dezembro e reúne produções realizadas entre 1929 e 2018, além de debates e atividades formativas

A história do cinema brasileiro também pode ser revisitada a partir das representações da diversidade sexual e de gênero nas telas. Em Belém, a Caixa Cultural recebe, de 1º a 6 de dezembro, a mostra “Cinema Queer no Brasil: Um Percurso Histórico”, que reúne mais de 20 produções nacionais realizadas entre 1929 e 2018. A programação inclui filmes clássicos e contemporâneos, debates e minicurso sobre a presença de personagens e narrativas LGBTQIA+ na cinematografia brasileira. Todas as sessões têm entrada gratuita.

A seleção reúne obras de diferentes períodos e estilos, desde o cinema silencioso até produções recentes. Entre os títulos estão “Braza Dormida” (1929), de Humberto Mauro; “Limite” (1931), de Mário Peixoto; “A Rainha Diaba” (1974), de Antônio Carlos da Fontoura; “Amor Maldito” (1984), de Adélia Sampaio; e “Madame Satã” (2002), de Karim Aïnouz. Também integram a programação filmes como “Paraíso Perdido” (2018), de Monique Gardenberg, e “Doce Amianto” (2013), de Guto Parente e Uirá dos Reis.

Com curadoria do pesquisador e crítico de cinema Mateus Nagime, mestre pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), a mostra foi idealizada pelo grupo Luzes da Cidade. A proposta parte de uma pesquisa sobre a presença de personagens e narrativas queer em diferentes momentos da história do cinema nacional, incluindo produções que permitem outras interpretações e obras que tiveram menor circulação.

“Ao reunir filmes de épocas e estilos distintos, o projeto convida o espectador a reconhecer que não existe uma única forma de representar as experiências LGBTQIA+ no cinema”, explica Nagime.

Formação

Além das exibições, a mostra terá um minicurso ministrado por Nagime nos dias 2 e 3 de dezembro, às 10h30. A atividade terá duas aulas, com carga horária de três horas por dia, e será voltada à história do cinema queer brasileiro. São disponibilizadas 30 vagas para participantes a partir de 16 anos. As inscrições devem ser feitas pelo site da Caixa Cultural.

No dia 5 de dezembro, às 15h30, será realizado um debate com a participação de Ana Cláudia Melo, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Pará (UFPA), e Rodrigo Almeida, cineasta, pesquisador e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), atualmente em estágio pós-doutoral na UFPA. A atividade terá 253 vagas para pessoas a partir de 16 anos, com inscrições pelo site da instituição.

A iniciativa também prevê a produção de um catálogo digital com textos de pesquisadores dedicados ao tema, reunindo conteúdos sobre a trajetória do cinema queer brasileiro.

Programação

A abertura será na terça-feira (1º), às 17h, com recepção ao público. As sessões começam às 18h, com os filmes “Um Clássico, Dois em Casa, Nenhum Jogo Fora” (1968), de Djalma Limongi Batista, e “Paraíso Perdido” (2018), de Monique Gardenberg, este último com acessibilidade.

No dia 2, serão exibidos “Asa Branca: Um Sonho Brasileiro” (1981), às 15h; “Braza Dormida” (1929), às 17h30; e “Giselle” (1980), às 19h. No dia 3, a programação terá “Limite” (1931), às 15h; “A Rainha Diaba” (1974), às 17h20; e “Doce Amianto” (2013), às 19h20.

Já no dia 4, as sessões começam às 10h30, com “Copacabana Me Engana” (1968). Às 15h, serão exibidos “Um Clássico, Dois em Casa, Nenhum Jogo Fora” (1968) e “Poeira de Estrelas” (1948). A programação continua às 17h, com “Copacabana Mon Amour” (1970), e às 19h, com “Onda Nova” (1983), em sessão com acessibilidade.

No dia 5, serão exibidos “Bahia de Todos os Santos” (1960), às 10h15; “Rio Babilônia” (1982), às 13h; “Amor Maldito” (1984), às 17h20; e “Estranho Triângulo” (1970), às 19h. O debate com os pesquisadores convidados será realizado às 15h30.

No último dia, 6 de dezembro, a programação começa às 10h15, com “For All – O Trampolim da Vitória” (1997). Em seguida, serão exibidos “A Lira do Delírio” (1978), às 13h; “O Menino e o Vento” (1967), às 15h; “Madame Satã” (2002), às 17h; e “Amores Possíveis” (2001), às 19h.

Serviço

Mostra “Cinema Queer no Brasil: Um Percurso Histórico”