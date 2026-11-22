O Carnaval de 2027 já está nos planos de Brunna Gonçalves. A dançarina e musa da Grande Rio chamou a atenção nas redes sociais neste sábado (21) ao mostrar que escolheu um biquíni para fazer o treino na academia.
Em vídeos publicados nos stories, Brunna explicou que a roupa foi escolhida para acompanhar a preparação para o desfile do próximo ano. Na ocasião, ela treinou quadríceps e posterior de coxa, além de fazer exercícios aeróbicos.
"Hoje o treino foi de biquíni. Treinei quadríceps, posterior e fiz cardio. Tudo de biquíni para ver se está tudo certinho, tudo em dia. Carnaval está aí, né?", comentou.
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Brunna Gonçalves seguirá na Grande Rio em 2027
Brunna estreou como musa da Grande Rio no Carnaval de 2026. Em setembro, após especulações sobre sua permanência na escola, ela confirmou que continuará no posto no próximo desfile.
"Vocês estavam tão ansiosos para saber, né? Então podem ficar tranquilos: sim, eu continuo! Vamos com tudo, Grande Rio. 2027 é logo ali", escreveu nas redes sociais.
O próximo Carnaval também marcará a estreia de Anitta como rainha de bateria da agremiação de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.