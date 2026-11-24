Bruna Biancardi processa Luana Piovani por críticas a Neymar, diz jornal

Segundo o jornalista, a ação cita postagem em que Luana diz que as filhas do casal passariam vergonha por causa das atitudes de Neymar dentro e fora de campo, definindo-o como uma "vergonha de homem"

A rivalidade entre Luana Piovani e o casal Neymar e Bruna Biancardi ganhou um novo capítulo. Depois de a atriz criticar as atitudes do jogador do Santos em confronto contra o Bahia, em 25 de outubro, a esposa dele apresentou uma queixa-crime acusando a atriz de injúria com agravante por meio digital e violência de gênero. A informação é Ancelmo Gois, do jornal O Globo, e foi publicada nesta terça-feira, 24.

Segundo o jornalista, a ação foi protocolada em 16 de novembro e cita postagem em que Luana diz que as filhas do casal passariam vergonha por causa das atitudes de Neymar dentro e fora de campo, definindo-o como uma "vergonha de homem". Na ocasião, o jogador foi expulso por cobrir a boca em discussão com Rodrigo Nestor, do Bahia.

O Estadão buscou contato com as equipes de Luana e Bruna, mas, até a publicação desta nota, não obteve resposta. O espaço segue aberto.

"A vergonha que as filhas vão passar quando entenderem. Culpa da mãe! Otária de carteira assinada", escreveu a atriz em sua postagem. A última parte do texto teria sido usada para justificar a alegação de violência de gênero, o que, segundo os advogados de Bruna, configura "menosprezo à condição de mulher".

Ainda de acordo com Gois, Bruna pede por uma indenização mínima de R$ 50 mil. A equipe jurídica da influenciadora ainda pede que a ação aconteça sob segredo de Justiça, uma vez que ela está em reta final de gravidez e não poderá comparecer às audiências.

Histórico de farpas entre Luana Piovani e Neymar

A troca de farpas públicas entre Luana e Neymar ocorre desde 2022, quando a atriz criticou o jogador por fazer campanha pela reeleição do então presidente Jair Bolsonaro (PL), que acabou derrotado no pleito por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ela voltou a se manifestar contra o atleta do Santos nos anos seguintes, quando ele publicou carta aberta admitindo ter traído Bruna, em 2023, e quando ele e o pai, no ano seguinte, ajudaram a financiar a defesa de Daniel Alves, que estava sendo julgado criminalmente por estupro.

A rivalidade tomou novas proporções em maio de 2024, quando Luana criticou a parceria de Neymar com a DUE Engenharia em um projeto imobiliário de alto padrão em Pernambuco em Alagoas, associado ao "PEC das Praias". À época, ela chamou o atleta de "péssimo cidadão, péssimo pai, péssimo homem e ex-ídolo", insinuando que ele apoiava a privatização das praias brasileiras.

Por sua vez, Neymar respondia a atriz com comentários irônicos, pedindo para que ela o deixasse em paz.