Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Brad Pitt diz que pensou em suicídio em meio a problemas de família

Estadão Conteúdo

Alerta: a reportagem abaixo trata de temas como suicídio e transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final do texto onde buscar ajuda.

Brad Pitt comentou sobre momentos intensos pelos quais passou em meio a problemas com sua família. O ator afirmou ter tido pensamentos suicidas, relacionados a questões que envolviam seu núcleo.

Em uma entrevista para a revista Esquire, o astro comentou que nunca havia passado por momentos suicidas. Na realidade, ele se descreveu como um grande otimista.

"O que já me ajudou muitas vezes, mas também já me levou a situações em que, por otimismo, eu me joguei de cabeça num caminhão", refletiu. "Ou, como meu amigo sempre engraçado, o diretor David Fincher, diria: É, você vê o copo meio cheio, mas ele está meio cheio de urina."

"Enfim, nunca tive pensamentos suicidas, exceto por um breve período", continuou. "E nesse breve período, eu simplesmente não conseguia ver uma saída. A dor era tão opressiva que eu não ia fazer nada a respeito, mas eu sentia o aço frio da bala na minha cabeça, e era como um alívio."

"E eu pensei: Ah, ok, agora eu entendo ' - eu entendo o suicídio, no sentido de que é apenas um alívio. É apenas uma busca por alívio da dor. Mas também acho que temos instintos de sobrevivência incríveis", disse.

Em seguida, concluiu: "É. Tipo, escuta: essa merda não é fácil. E você está falando com um cara que ganhou na loteria".

Sobre o que teria feito Pitt passar por esse momento, o ator afirmou: "Assuntos de família. Podemos deixar por isso mesmo".

Problemas familiares, sobrenomes e processos

As questões familiares que envolvem Brad Pitt e seus filhos com Angelina Jolie se tornaram públicas nos últimos anos.

Separados desde 2016, Pitt e Jolie estiveram juntos por 10 anos e, segundo a People, o ator hoje não tem "praticamente nenhum contato" com os filhos.

Recentemente, inclusive, filhos do casal chegaram a remover o sobrenome de Pitt.

A separação também desencadeou uma longa batalha judicial, marcada por diferentes disputas entre os dois. Entre os episódios estão as acusações de violência doméstica feitas contra o ator, a briga pela venda de uma vinícola e, mais recentemente, o pedido de Pitt para ter acesso a mensagens privadas da ex-mulher.

Os atores são pais de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e os gêmeos Vivienne e Knox.

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página.

Mapa da Saúde Mental

O site traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brad Pitt

separação

suicídio

problemas familiares
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CONEXÃO

Em entrevista exclusiva, Thaynara OG exalta conexão com o Pará e o impacto do 'São João da Thay'

Em bate-papo, a comunicadora reflete sobre sua relação com artistas do Pará, a força da economia criativa e o legado de responsabilidade social construído

11.08.26 12h47

SHOW

Belém recebe turnê comemorativa 'Pablo 20 Anos' com convidados

Apresentação marca a despedida da tour que reúne grandes clássicos da carreira

11.08.26 10h46

ATUAÇÃO

Brad Pitt brinca ao dizer que quer dar aulas de atuação para Neymar simular faltas no futebol

Em tom de piada durante entrevista, astro de Hollywood criticou o talento dramático dos jogadores e disse que craque brasileiro seria o primeiro aluno de sua "escola para simular lesões"

11.08.26 8h26

ARTE

‘Show Caribeño' exalta raízes afro-amazônicas e ritmos caribenhos com palestras, oficina e show

Projeto gratuito na Casa Sesc Música debate a identidade regional e a cultura popular com grandes nomes da cena paraense.

10.08.26 16h35

MAIS LIDAS EM CULTURA

eita

Mara Maravilha faz B.O. após vazamento de dados pessoais

A legenda da postagem segue ao declarar que Mara "tomará todas as medidas judiciais cabíveis"

10.08.26 18h33

VIRAL

Quem é ‘Dani senta com carinho’? Conheça tiktoker paraense que viralizou nacionalmente

De Tucuruí, jovem ganhou destaque em duas ocasiões por dançar

08.03.23 16h00

MUITO LUXO!

Antiga mansão de luxo de Virginia e Zé Felipe está à venda; veja fotos

Imóvel onde o ex-casal morou no início do relacionamento tem 1,06 mil m² de área construída, sete quartos e dois lagos

11.08.26 21h51

ENFIM CASADOS!

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez se casam após 10 anos de relacionamento; veja

O casamento aconteceu exatamente um ano depois do pedido de noivado em 11 de agosto de 2025

11.08.26 17h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda