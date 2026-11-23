Bloco Império Romano volta ao Bar do Parque, em Belém; veja a data

O primeiro grito de Carnaval em Belém e no Brasil será novamente dado em 25 de dezembro próximo, com o Bloco Império Romano pelas ruas da capital paraense. E este ano tem uma novidade e tanto para os foliões: após dez anos, o Império Romano voltará ao Bar do Parque, na Praça da República, ao lado do Theatro da Paz, na avenida Presidente Vargas, no centro de Belém.

A coordenação do bloco aproveitou as redes sociais para comunicar ao público essa novidade, que funciona como uma atração a mais no cortejo dos foliões em pleno Dia de Natal na capital paraense.

Trajeto da folia

Como anunciou a coordenação do Império Romano, o trajeto do bloco anunciando o Carnaval 2027 terá como ponto de concentração dos brincantes a Rua Soares Carneiro com a Rua Municipalidade, no bairro do Umarizal. Então, os foliões vão sair desse trecho e seguir pela Senador Lemos, até a avenida Visconde de Souza Franco, a Doca.

Em seguida, o bloco continuará em cortejo momesco até a avenida Marechal Hermes, pegando a avenida Presidente Vargas. Nessa via, uma das principais de Belém, os integrantes seguirão até o Bar do Parque, tradicional reduto da boemia belenense, com a apoteose dessa festa carnavalesca.

Neto Cabral integra a coordenação do Bloco Império Romano. Ele diz que essa agremiação tem 56 anos de trajetória e surgiu a partir da ideia de Bozo e um grupo de amigos, que resolveram agitar o Dia de Natal em Belém. Taylor Collier, Antônio Russo, Veloso Dias e Antônio "Bozo" Platilhas são apontados entre os fundadores e figuras históricas relacionadas ao bloco. "Este agora vai ser o 56º desfile do bloco, com muito Carnaval, samba, marchinhas e alegria", destaca.

A concentração dos brincantes será no começo da tarde, na Rua Soares Carneiro com a Rua Municipalidade. Por volta das 15h, o Império Romano sairá em seu 56º cortejo pelas ruas da capital do Pará. "O término do cortejo no Bar do Parque significa a preservação da cultura e origem do bloco", ressalta Neto Cabral.

Como símbolo maior do Bloco Império Romano, a Galinha do Ramalho vai estar na boa companhia dos brincantes. A Galinha é uma estrutura que desfila nas apresentações do bloco. "O cortejo do Império Romano é o primeiro Grito de Carnaval do Brasil, é aberto ao público, totalmente gratuito, e a pessoa pode ir com a sua fantasia e pular o Carnaval", salienta Neto Cabral.