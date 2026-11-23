Bloco Império Romano volta ao Bar do Parque, em Belém, em 25 de dezembro

Coordenação acaba de anunciar o novo trajeto do bloco que garante a folia no Dia de Natal

O primeiro grito de Carnaval em Belém e no Brasil será novamente dado em 25 de dezembro próximo, com o Bloco Império Romano pelas ruas da capital paraense. E este ano tem uma novidade e tanto para os foliões: após dez anos, o Império Romano voltará ao Bar do Barque, na Praça da República, ao lado do Theatro da Paz, na avenida Presidente Vargas, no centro de Belém.

A coordenação do bloco aproveitou as redes sociais para comunicar ao público essa novidade, que funciona como uma atração a mais no cortejo dos foliões em pleno Dia de Natal na capital paraense.

Trajeto da folia

Como anunciou a coordenação do Império Romano, o trajeto do bloco anunciando o Carnaval 2027 terá como ponto de concentração dos brincantes a rua Soares Carneiro, próximo da avenida Senador Lemos, no bairro do Umarizal. Então, os foliões vão sair desse trecho e seguir pela Senador Lemos, até a avenida Visconde de Souza Franco, a Doca.