BID quer ampliar presença na América Latina por meio da cultura, diz Ilan

O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn, afirmou nesta segunda-feira, 23, que a instituição quer ampliar a presença na América Latina, inclusive por meio de iniciativas culturais.

A declaração foi feita durante a abertura da exposição Pluralidades Insulares: arte latino-americana e caribenha no acervo do BID, no Museu de Arte do Rio (MAR).

A mostra reúne 115 obras de 28 países das Américas e deixou os Estados Unidos pela primeira vez, em 67 anos, para uma temporada em São Paulo, entre março e julho deste ano. A exibição no Rio vai até fevereiro de 2027.

A exposição reúne trabalhos de artistas de diferentes países e, segundo Goldfajn, permite reconhecer tanto a diversidade cultural da América Latina e do Caribe quanto os elementos compartilhados entre as sociedades da região.

Segundo Ilan, a exposição faz parte do esforço para aproximar a instituição do Sul Global. "A gente fala muito de ter mais presença de um banco que tem sua sede em Washington. Tem que ter mais presença na região e mais arte latino-americana na região", afirmou.

O presidente do BID também defendeu que o desenvolvimento econômico não deve ser dissociado da cultura. "Banco de desenvolvimento financia obras, energia, mas também incentiva a cultura, porque a cultura faz parte do que somos", disse.

Ilan destacou ainda a importância da indústria criativa e do incentivo aos artistas da região.

Ao comentar a parceria com a Organização de Estados Ibero-Americanos (OEI) e o MAR para a realização da mostra, Goldfajn ressaltou o papel das instituições multilaterais em um cenário internacional marcado pela polarização.