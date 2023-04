Biblioteca Arthur Vianna realiza programação infanto-juvenil gratuita

Neste mês de abril, a Biblioteca Pública Arthur Vianna, da Fundação Cultural do Pará (FCP), do governo do estado, está com uma programação diária voltada ao público infantil, que inclui contação de histórias, oficinas, gincanas, exibição de curtas-metragens e outras atividades lúdicas. Denominada "Literatura Para Gente Miúda em Verso e Prosa", a programação acontece até o próximo dia 28 de abril, sempre a partir das 9h30. O objetivo é celebrar o Dia Nacional do Livro Infantil, que transcorre na próxima terça-feira, 18.

A programação gratuita acontece na seção infantil da biblioteca, no 3º andar do prédio da FCP, sendo voltada ao público infanto-juvenil a partir de cinco anos de idade. Basta chegar para participar. As crianças precisam estar acompanhadas de responsáveis.

O assistente cultural do Núcleo Cultural da Arthur Vianna, Jorge Ramos, explica que o evento "Literatura Para Gente Miúda em Verso e Prosa" é realizado todos os anos, sempre no mês de abril. “A gente costuma receber muita solicitação e visita de escolas, que são sempre bem-vindas. A direção das escolas podem contatar a coordenação da biblioteca pelo telefone (91 3202-4332)”.

A programação inclui uma mostra expositiva sobre as obras e as personagens de Monteiro Lobato. O arte-educador Max Saraiva, instrutor da mostra, atua com oficinas de reciclagem de sucatas para a criação de objetos voltados para atividades lúdicas. "Adoro trabalhar com crianças, é uma satisfação sem igual fazer parte de um projeto que vai motivá-las a ter um grande interesse nesse fantástico mundo da literatura", disse.

Nas próximas terças-feiras, 11 e 25, pela manhã e à tarde, das 9h30 às 10h30 e 14h às 15h, haverá contação de histórias, gincana literária, pintura em papel e exibição de curtas infantis.

Já na semana do Dia Nacional do Livro Infantil, na terça, quarta e quinta-feiras, 18, 19 e 20, pela manhã e à tarde, a programação especial contará com oficinas de fantoches, de confecção de marcadores de página e de personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, das 9 às 11h e de 14 às 16h.

A bibliotecária Vilma Lacerda destaca que a Biblioteca Arthur Vianna atua na difusão do livro e da leitura, possibilitando o acesso à informação de variadas formas e vertentes ao público.

Agende-se:

“Literatura Para Gente Miúda em Verso e Prosa”

Atividade: Mostra Literária

Dias e horários: 04 a 28, das 9h30 às 17h

Atividades: Contação de histórias, gincana literária, pintura em papel e exibição de curtas-metragens infantis

Dias e horários: terças-feiras, 11 e 25, das 9h30 às 10h30 e 14h às 15h

Atividade: Programação especial para o Dia Nacional do Livro Infantil

Dias e horários: 18 a 20, das 9h30 às 11h e 14h às 15h

Local: Seção infantil da Biblioteca Pública Arthur Vianna, no 3º andar da Fundação Cultural do Pará (Av Gentil Bittencourt, 650, Nazaré).