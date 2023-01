Bruna Griphao e Larissa dão spoiler da festa em live do líder

Enquanto se arrumam para a festa, Larissa e Bruna Griphao começam a live do líder. As sisters falam: "Oi, gente. Estamos aqui nos arrumando pra nossa festa hoje". As duas mostram os looks e os convidados que estão com elas: Cara de Sapato e MC Guimê.

Bruna Griphao completa "Hoje é dia de passar vergonha, de amanhã no Raio-X a gente acordar muito arrependida e pedir desculpa pra família, pedir desculpa para as pessoas que gostam da gente...".

Larissa aproveita para comentar sobre o fim da liderança: "Gente, hoje é o dia que a gente vai, tipo assim, praticamente entregar o nosso reinado, né? Então vai ser comemorado muito".