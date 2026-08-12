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Banda Clepsidra reúne artistas de Belém em segunda edição do projeto ‘Clepsidra Convida'

Show nesta quinta-feira (13), no Studio Pub, marca nova etapa do projeto criado para celebrar os 25 anos da banda

O Liberal
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Segundo Renato Torres, cantor, compositor e vocalista da Clepsidra, a iniciativa surgiu da própria trajetória do grupo (Divulgação)

A banda Clepsidra realiza nesta quinta-feira (13), a partir das 20h, a segunda edição do projeto Clepsidra Convida no Studio Pub Belém, em Batista Campos. O evento reunirá artistas de diferentes gerações e linguagens da cena autoral independente de Belém.

Esta edição receberá a banda Folha de Concreto, a cantora Larissa Mê, o guitarrista Rafael Guerreiro e o DJ Eddie Pereira, do Black Soul Samba. A programação também terá a participação do artista visual Pablo Mufarrej, que exibirá uma série de pinturas projetadas no painel de LED do palco.

Origem do Projeto e Motivação

Segundo Renato Torres, cantor, compositor e vocalista da Clepsidra, a iniciativa surgiu da própria trajetória do grupo. Ao longo de 25 anos, a banda atuou como parceira e grupo de apoio para diversos artistas autorais.

“A principal motivação foi olhar para nossa própria trajetória, já que sempre fomos, nesses 25 anos de existência, uma banda autoral que também sempre trabalhou com outros artistas autorais da cena, funcionando como uma espécie de ‘banda base’ para esses artistas”, explica Torres.

Histórico de Colaborações

Entre os nomes que já tiveram parceria com a Clepsidra estão:

  • Juliana Sinimbú
  • Arthur Nogueira
  • Aíla
  • Henry Burnett
  • Iva Rothe
  • Gláfira
  • Joelma Klaudia
  • Felipe Cordeiro

A primeira edição do projeto, realizada em julho, reuniu a banda Les Rita Pavone, o cantador manauara Nando Montenegro, a cantora Paola, a instrumentista marajoara Sonyra Bandeira e o multi-instrumentista Argentino Neto. Este último, inclusive, passou a integrar a Clepsidra posteriormente.

Mapeando a Cena Autoral Independente

A proposta, segundo Torres, é mapear a produção independente da cidade. O projeto busca identificar quem está produzindo atualmente, sem restringir os encontros a uma determinada geração ou linguagem artística.

“A ideia é mapear a cena a partir de quem esteja produzindo, e não necessariamente de quem seja da mesma geração”, afirma o vocalista, destacando a abrangência do Clepsidra Convida.

Atrações e Repertório da 2ª Edição

A segunda edição do evento segue essa lógica de diversidade. A banda Folha de Concreto apresentará um trabalho de rock construído a partir de poemas de Clei Souza.

Larissa Mê interpretará “Descontrolado”, composição de Renato Torres e Henry Burnett presente no primeiro álbum da Clepsidra. Ela também cantará “Voragem”, parceria dela com Torres lançada no disco “Independente”.

Rafael Guerreiro participará com “Pedra Filosofal”, parceria de Felipe Cordeiro e Renato Torres. Ele ainda apresentará “Guamá” e “Recordar”, esta última composta por Torres e Maurício Panzera e apontada como o lançamento mais recente da banda.

Potencial de Novas Parcerias

Para Torres, a dinâmica do projeto não se limita a participações especiais pontuais. Ele ressalta que os encontros podem gerar novas parcerias e até modificar a formação do grupo, como ocorreu com Argentino Neto.

“Queremos muito reafirmar a banda como essa força catalisadora e agregadora dentro da cena da cidade”, comenta o vocalista sobre o impacto do projeto.

Impacto e Futuro do Projeto

O vocalista da Clepsidra defende que iniciativas como o Clepsidra Convida contribuem para criar alternativas aos modelos de divulgação. Atualmente, a promoção de artistas muitas vezes se baseia no número de seguidores nas redes sociais.

A expectativa é que o projeto cresça e, futuramente, possa se transformar em festivais ou mostras dedicadas à produção autoral independente.

Serviço

A programação da segunda edição do Clepsidra Convida tem início às 20h, com o DJ Eddie Pereira. Às 21h, a banda Clepsidra se apresenta ao lado de Larissa Mê e Rafael Guerreiro. A partir das 22h30, será a vez da Folha de Concreto.

Os ingressos estão disponíveis para compra pelo Sympla, por meio dos perfis do Studio Pub Belém e da Clepsidra no Instagram.

  • Evento: 2ª edição do projeto “Clepsidra Convida”
  • Data: Quinta-feira, 13 de agosto
  • Horários:
    • 20h: DJ Eddie Pereira
    • 21h: Clepsidra + Larissa Mê + Rafael Guerreiro
    • 22h30: Folha de Concreto
  • Local: Studio Pub Belém - Rua Presidente Pernambuco, 277, Batista Campos, Belém
  • Classificação: 18 anos (entrada de menores não permitida, mesmo com acompanhantes)
  • Ingressos: Via Sympla (links nos perfis de @StudioPubBelem e @ClepsidraOficial no Instagram)
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Palavras-chave

Banda Clepsidra

Clepsidra Convida

Folha de Concreto
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