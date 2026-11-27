'Avenida Brasil 2': Nina e Jorginho voltarão ao Divino após morte de filho

A Globo divulgou nesta quinta-feira, 26, a primeira imagem de Jorginho (Cauã Reymond) e Nina (Débora Falabella) em Avenida Brasil 2. A fotografia antecipa o reencontro de dois personagens centrais da telenovela original, exibida em 2012, e integra a divulgação da sequência de um dos maiores sucessos da TV brasileira.

Na nova trama, Jorginho e Nina estarão morando fora do Brasil, depois que ele se torna técnico de um time de futebol do Catar. O casal retornará ao Divino após a morte do filho, acontecimento que provocará uma profunda crise familiar e terá consequências para os personagens.

14 anos depois dos eventos da história original, a produção também acompanhará o retorno de Carminha (Adriana Esteves). Após cumprir pena na prisão, ela tentará se reaproximar da família de Tufão (Murilo Benício). Agora reconhecida pelo trabalho social, a personagem dará sinais de arrependimento pelos erros do passado, embora suas reais intenções permaneçam sob suspeita.