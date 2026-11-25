'Avenida Brasil 2' já tem data para estrear na Globo; veja detalhes

Assinada por João Emanuel Carneiro, a nova trama terá direção artística de Ricardo Waddington e direção geral de Henrique Sauer

As personagens Nina e Carminha marcaram a história das novelas com "Avenida Brasil" ( Foto: Divulgação / Globo )

A sequência de 'Avenida Brasil', sucesso de 2012, já tem data definida para estrear na Globo. A novela Avenida Brasil 2 será transmitida a partir de 25 de janeiro de 2027. A informação, divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo, marca o retorno de atores como Adriana Esteves, Débora Falabella, Murilo Benício e Cauã Reymond.

Outros nomes do elenco original, como Marcos Caruso e Heloísa Perissé, também estão confirmados. A eles se juntam Joaquim Lopes, Nívea Maria, Stella Maria Rodrigues, Roberto Bomfim e Evelyn Castro na nova produção da emissora.

A sinopse de Avenida Brasil 2, divulgada pela Globo, indica que a personagem Carminha, interpretada por Adriana Esteves, iniciará a trama reconhecida por trabalhos sociais. Após o fechamento do lixão, ela será vista como um exemplo de superação em sua comunidade e buscará reatar laços familiares, principalmente com a filha Ágata (Karol Lannes).

A nova fase de Carminha

Apesar do passado de vilã, Carminha terá uma recepção positiva de parte do elenco original. A mudança em sua personalidade, contudo, gera desconfiança na família de Tufão (Murilo Benício), que se tornou um empresário bem-sucedido. Personagens afetados pelas ações da ex-vilã questionam a veracidade de sua redenção.

O retorno de Carminha também impactará Nina (Débora Falabella). A protagonista enfrentará dificuldades para acreditar na transformação da mulher que tanto prejudicou sua vida na novela anterior.

Novidades no Divino e equipe de produção

A comunidade do Divino ganhará destaque na continuação da trama. Novos personagens serão introduzidos, como Renan Vitória (Thomás Aquino), com quem Carminha desenvolverá uma relação marcada por interesses e jogos de poder.