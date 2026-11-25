A sequência de 'Avenida Brasil', sucesso de 2012, já tem data definida para estrear na Globo. A novela Avenida Brasil 2 será transmitida a partir de 25 de janeiro de 2027. A informação, divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo, marca o retorno de atores como Adriana Esteves, Débora Falabella, Murilo Benício e Cauã Reymond.
Outros nomes do elenco original, como Marcos Caruso e Heloísa Perissé, também estão confirmados. A eles se juntam Joaquim Lopes, Nívea Maria, Stella Maria Rodrigues, Roberto Bomfim e Evelyn Castro na nova produção da emissora.
A sinopse de Avenida Brasil 2, divulgada pela Globo, indica que a personagem Carminha, interpretada por Adriana Esteves, iniciará a trama reconhecida por trabalhos sociais. Após o fechamento do lixão, ela será vista como um exemplo de superação em sua comunidade e buscará reatar laços familiares, principalmente com a filha Ágata (Karol Lannes).
A nova fase de Carminha
Apesar do passado de vilã, Carminha terá uma recepção positiva de parte do elenco original. A mudança em sua personalidade, contudo, gera desconfiança na família de Tufão (Murilo Benício), que se tornou um empresário bem-sucedido. Personagens afetados pelas ações da ex-vilã questionam a veracidade de sua redenção.
O retorno de Carminha também impactará Nina (Débora Falabella). A protagonista enfrentará dificuldades para acreditar na transformação da mulher que tanto prejudicou sua vida na novela anterior.
Novidades no Divino e equipe de produção
A comunidade do Divino ganhará destaque na continuação da trama. Novos personagens serão introduzidos, como Renan Vitória (Thomás Aquino), com quem Carminha desenvolverá uma relação marcada por interesses e jogos de poder.
A nova trama de Avenida Brasil 2 é assinada por João Emanuel Carneiro. A direção artística é de Ricardo Waddington e a direção geral fica a cargo de Henrique Sauer. A produção promete manter os elementos que consolidaram 'Avenida Brasil' como um sucesso internacional, combinando história de vingança, reviravoltas e humor característico.