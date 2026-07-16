Assembleia Paraense celebra Dia Mundial do Rock com show da banda GeoRocks

A noite traz o DJ Ivan Davis e show da banda GeoRocks, que apresenta um repertório inspirado em diferentes fases do rock

Após a celebração do Dia Mundial do Rock, lembrado na última segunda-feira (13), a Assembleia Paraense realiza, nesta quinta-feira (16), uma programação especial dedicada ao gênero musical. O evento começa às 18h30, no Deck 360º da Sede Campestre, e é voltado aos sócios e sócias da instituição.

A noite contará com discotecagem do DJ Ivan Davis e show da banda GeoRocks, que apresenta um repertório inspirado em diferentes fases do rock, reunindo clássicos e sucessos do gênero em uma apresentação voltada ao público apreciador da música. O vocalista Luciano Lima explica os critérios de formação do repertório.

"Vamos fazer a nossa viagem tradicional e musical entre os anos 80 e 90, que é a nossa identidade. Mas a gente também vai trazer alguns rocks dos anos 70 e dos anos 60 também. Será uma viagem desde os anos 60 até sucessos atuais. Basicamente será um show de rock internacional, embora a gente apresente também rocks nacionais. Vamos apresentar também alguns projetos cover nossos que já estão em curso, das bandas: Queen, A-ha, Coldplay. São bandas cujos repertórios trabalhamos em projetos especiaias”, afirma.

Segundo Luciano, a banda GeoRocks tem conseguido atrair público de diferentes idades. “Como o nosso repertório é muito variado, a gente consegue agregar gerações atuais com gerações mais antigas. Tocamos desde músicas que são clássicos do rock até sucessos de bandas mais recentes, que surgiram nos últimos 20 anos, como Green Day, Kings of Leon, o mesmo Coldplay, que é da década de 90. Bandas de pop e rock da atualidade sempre chamam nossa atenção para que a gente possa agradar as gerações mais jovens, com músicas de grupos como The Strokes e The Kilers. Os clássicos nunca saem de moda”, destaca.

A banda GeoRocks é formada por Alessandro Monteiro (baixo), Ivanildo Souza (bateria), Christian Santos (teclados), Didio Reis (guitarra) e Luciano Lima (voz).

Os sócios proprietários poderão levar convidados utilizando a cota mensal disponível. Cada associado tem direito à emissão de até dois convites, que podem ser solicitados pelo site, aplicativo do Clube ou por meio de Ana Paula, a assistente virtual. Para acessar o evento, os convidados deverão apresentar documento oficial com foto na entrada.