Arte Pará celebra a arte da montagem com a série ‘Diálogos’ no MEP

Profissionais de montagem, Marcelo Lobato e Carlos Sampaio, trocaram impressões e informações acerca desse processo com o público no Museu do Estado, na Cidade Velha

O público teve nesta quinta-feira (26) a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre um processo decisivo em uma exposição de obras de arte: a montagem. No evento ‘Diálogos - Arte Pará 2026, com o tema “Apontamentos sobre Poéticas da |Montagem”, no Museu do Estado do Pará (MEP), no bairro da Cidade Velha, as pessoas puderam trocar ideias sobre o assunto com dois especialistas, Marcelo Lobato e Carlos Sampaio, que atuaram nesse conjunto de serviços na 42ª edição da mostra promovida pelo Grupo Liberal.

O Arte Pará 2026 é realizado pela Fundação Romulo Maiorana e tem seu projeto viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e conta com patrocínio do Grupo Equatorial (patrocinadora master do evento), da Phebo e da Vale. A mostra reúne 105 obras de 25 artistas e da grande homenageada, a artista visual Carmen Sousa (1908-1950), uma pioneira das artes na Amazônia.

Fruto da iniciativa do casal Romulo Maiorana (1922-1986) e Déa Maiorana (1934-2026), dirigentes históricos do Grupo Liberal, o Arte Pará chega em 2026 a sua 42ª edição. A curadoria é da artista visual Keyla Sobral e a coordenação geral de Sérgio Oliveira, diretor de Mercado Leitor do Grupo. A mostra pode ser visitada até 30 de janeiro, de terça a domingo, das 9h às 17h.

Durante o evento, Marcelo Lobato destacou que a montagem do Arte Pará 2026 foi tranquila, com muito trabalho, com as adaptações necessárias do espaço para abrigar a exposição,como a construção de algumas paredes; e envolveu a montagem grossa, com a marcenaria; e a montagem fina, englobando as peças artísticas. Um total de 14 pessoas atuou nesse processo, que teve a duração de três semanas.

“O Arte Pará é o maior evento de artes do Norte e um dos maiores do Brasil, e eu fui premiado no Arte Pará há alguns anos, participei de algumas edições e hoje eu fico nos bastidores, e a gente começa a entender como é que funciona a mostra”, disse Marcelo.

Carlos Sampaio pontuou que a montagem do Arte Pará 2026 exigiu atenção redobrada por parte dos montadores, pelo fato de a mostra reuniu um universo de 105 obras de 25 artistas selecionados e trabalhos artísticos de Carmen Sousa, grande homenageada do evento. “A partir da planta elaborada pela curadora, são considerados os diversos tipos de linguagem para que se consiga alcançar uma harmonia entre eles. A gente pega uma parede completamente limpa e, por meio dessa parede limpa, a gente trata o ambiente, para ficar mais harmônico”, ressaltou Carlos.

Uma das pessoas atraídas para a roda de conversa nesta quinta-feira (26) no MEP foi o designer de Interiores e paisagista Paulo Morelli. “"Montagem é fundamental. Eu vejo como de primorosa importância um quadro bem posto num lugar bem posto, faz parte da comunicação. É como um vaso correto para uma planta certa, é uma cor certa numa obra de arte correta, com a moldura correta, com a luz correta. Então, são várias camadas para você falar de arte, para você apreciar arte, para você respeitar a arte. Ela tem que ser sempre estudada, sempre, sempre, sempre", salientou Paulo.

Paulo Morelli: “Montagem é fundamental" (Carmem Helena / O Liberal)

“Tudo o que diz respeito à arte me interessa. Então, eu estou aqui para aprender sobre esse tema, a montagem, que é algo fundamental para a apresentação das obras ao público em uma exposição”, afirmou Adelson Soares, artista plástico e autor de trabalhos de modelismo, ao lado da esposa dele, Fernanda Ramos, no Diálogos - Arte Pará 2026.

Em sintonia

Como ressaltaram Marcelo Lobato e Carlos Sampaio, para se montar uma exposição, por primeiro, são analisados os trabalhos, que costumam ser em diferentes linguagens artísticas, como instalações, objetos, vídeos, o que requer ações relacionadas à cenografia e assistência técnica.

“A montagem de um mostra de arte começa com a reunião entre curadoria, expografia e equipe de montagem, para que a exposição fique o mais próximo possível do conceito que a curadoria deseja materializar”, ressaltou Marcelo. É importante se ter a expografia, que é o desenho bem definido da exposição, para que a equipe de montagem trabalhe de forma assertiva.

Cuidado e zelo com o recebimento e manuseio das obras, contar com um museólogo, responsável pela elaboração do laudo técnico das obras, são itens relevantes na montagem.

Marcelo Lobato, artista visual e arte-educador atua como montador de exposições há 10 anos. “Gosto de trabalhar com montagem, pois tenho a oportunidade de conhecer pessoas, trabalhos, pesquisas e aprender sempre. Vejo que ser montador e artista andam próximo, pois o olhar do artista ajuda o montador a entender com maior facilidade as ideias da curadoria”. Em 2026, Marcelo Lobato atuou pela terceira vez na montagem do Arte Pará. Nesse caso, pelo Ateliê da 25 Ponto Cultural, espaço de arte de Marcelo no bairro do Marco.

Carlos Sampaio é arquiteto, artista plástico e montador de exposições, a partir de experiências por 35 anos como instrutor e outras atividades artísticas na Fundação Curro Velho. Ele atua junto com Marcelo Lobato, pelo Ateliê da 25. Carlos já teve uma experiência como montador, inclusive, no antigo Presídio São José, em Belém.