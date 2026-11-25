Arte Pará 2026 debate a relevância da montagem

Evento Diálogos reunirá especialistas nessa prática para trocar conceitos e propostas sobre o assunto, às 17h desta quinta (26), no MEP

Uma atração para quem quer aprofundar conhecimentos sobre o processo artístico é conferir o Diálogos - Arte Pará 2026 nesta quinta-feira (26) em Belém ( Foto: Carmem Souza / Arquivo O Liberal )

O que é a montagem de uma exposição de obras de arte? Qual a contribuição dela para o sucesso de uma mostra individual ou coletiva? O que é fundamental nessa montagem? Questões como essas e outras, ao serem respondidas podem assim gerar novos olhares do público para o processo da montagem de uma exposição de trabalhos artísticos. A proposta desse debate ganha corpo nesta quinta-feira (26), às 17h, no Museu do Estado do Pará (MEP), no bairro da Cidade Velha, em Belém, por meio do segundo momento da série Diálogos - Arte Pará 2026. O tema do evento, com a participação de dois especialistas nesse processo (Marcelo Lobato e Carlos Sampaio), é “Apontamentos sobre Poéticas da Montagem”.

O Arte Pará 2026, mostra promovida pelo Grupo Romulo Maiorana, realizada pela Fundação Romulo Maiorana, foi aberta no MEP no dia 5 deste mês. A exposição reúne 105 obras de 25 artistas selecionados e mais os trabalhos da artista visual Carmen Sousa (1908-1950), uma pioneira das artes na Amazônia e grande homenageada da mostra. A mostra pode ser visitada até 30 de janeiro de 2027, de terça a domingo, das 9h às 17h.

Essa exposição tem seu projeto viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e conta com o patrocínio do Grupo Equatorial (patrocinadora master), da Phebo e da Vale, além do apoio do Sistema Integrado de Museus e Memoriais (SIMM), da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e do Governo do Pará.

A curadoria da exposição é da artista visual Keyla Sobral em sintonia com o coordenador geral do Arte Pará 2026, Sérgio Oliveira, diretor de Mercado Leitor do Grupo Liberal, e com o coordenador educativo da mostra, o artista visual Emanuel Franco. Emanuel será, inclusive, o mediador da roda de conversa com Marcelo Lobato e Carlos Sampaio no Diálogos.

Construção da montagem

A montagem de uma exposição, como explica o professor Emanuel Franco, depende do conteúdo das obras a serem expostas, ou seja, existem exposições que só têm obras bidimensionais, só têm obras tridimensionais, ou, então, apresentam-se como um misto entre obras bi e tridimensionais.

“Então, isso depende muito do conteúdo e da quantidade das obras a serem expostas. E o outro fator é o seguinte: os espaços nos quais vão ser expostas essas obras. Porque, muitas vezes, e acontece muito, os espaços expositivos não estão em condição adequada para a exposição desse conteúdo”, pontua Franco.

Como diz Emanuel Franco: “Falta complementação de paredes, falta ajuste de iluminação. Tem um setor também muito importante, que é a proposta da pintura das paredes, das cores, que deve ser feita com base, digamos assim, na qualidade das obras. E também nós temos também as obras tridimensionais, que precisam de suportes para essas exposições, de bases tridimensionais também”.

Marcelo Lobato, Emanuel Franco e Carlos Sampaio debaterão em Belém com o público sobre a arte da montagem de exposições (Montagem / Fotos de Divulgação)

Desse modo, o projeto de montagem também tem uma coligação com a curadoria, para definir como vai ser feita essa ação em uma mostra de arte. “E no Arte Pará, nós temos este ano, nesta 42ª edição, as obras distribuídas em vários espaços do Museu do Estado. Cada espaço tinha uma concepção de exposição das obras pelo conteúdo das mesmas. Isso fez com que a gente tivesse um projeto de montagem não isolado, mas de comum acordo não só com a curadoria, mas com os artistas selecionados, enfim”.

Depois de aberta a exposição, entra o projeto educativo, que vai orientar o público justamente para essa circulação dentro desses espaços e repassar informações referentes a cada obra exposta, como explica Emanuel Franco. E o encontro desta quinta-feira (26) servirá para mostrar ao público como foi realizada a montagem da exposição das obras no MEP.

Serviço:

‘Diálogos - Arte Pará 2026 - Apontamentos sobre Poéticas da Montagem’

Em 26 de novembro de 2026, às 17h

No MEP, na Palácio Lauro Sodré, na Praça Dom Pedro II, Cidade Velha, Belém (PA)