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Angélica saiu da Globo? Apresentadora explica relação com a emissora

Em meio a boatos sobre um suposto encerramento de contrato profissional com a TV Globo, a apresentadora usou as redes sociais para esclarecer sua situação

Estadão Conteúdo

Em meio a boatos sobre um suposto encerramento de contrato profissional com a TV Globo, a apresentadora Angélica usou as redes sociais para esclarecer sua situação com a emissora da família Marinho.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, ela negou a existência de um vínculo fixo com a Globo e aproveitou para explicar como funciona seu modelo de trabalho atual com a empresa - baseado, segundo ela, em parcerias temporárias.

"Pelo visto, hoje resolveram me colocar no centro de algumas notícias que não são verdadeiras", desabafou. "Só para esclarecer: eu não tenho contrato fixo com a Globo há alguns anos. Minha relação com a emissora acontece por obra, de acordo com cada projeto. No caso da VIU braço da empresa dedicado ao agenciamento dos contratados, o contrato estava ligado ao período de exibição do programa", disse a comunicadora, que é casada com Luciano Huck.

O acordo comercial em questão mencionava os bastidores do Angélica Ao Vivo, programa que foi ao ar pelo Globoplay e pelo canal por assinatura GNT, cuja temporada terminou em dezembro do ano passado.

"Sempre gostei de conduzir minha carreira dessa forma, com liberdade para escolher os projetos dos quais quero fazer parte, construir novas parcerias e seguir caminhos que façam sentido para mim naquele momento", destacou, valorizando o fato de tal escolha combinar com o momento atual de sua vida.

"Podem ficar tranquilos: tem muita coisa boa sendo preparada por aqui. Na hora certa, compartilho tudo com vocês", concluiu a apresentadora.

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