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Ana Paula Renault revela por que não assistiu a vídeos do seu próprio 'BBB'

Estadão Conteúdo

Ana Paula Renault afirmou que não tem interesse em assistir aos programas e vídeos do BBB 26, edição do reality show da qual saiu campeã. A entrevista foi exibida no Altas Horas, da TV Globo, na noite do sábado, 23.

O tema surgiu numa pergunta do apresentador Serginho Groisman: "Você passou tantos dias lá na casa do Big Brother Brasil. Quando saiu, teve vontade de ver tudo o que aconteceu, dia a dia? Ou pediu para resumirem para você, com um olhar que não fosse o seu?"

Ana Paula respondeu: "Interessante essa pergunta. Acho que é uma curiosidade meio mórbida tentar reviver tudo aquilo. Porque foram 100 dias, mas aconteceu de tudo. Coisas boas, tivemos histórias legais, mas também momentos bem críticos."

E continuou: "Reviver essas coisas me fazem mal, de certa forma. Então eu deixei. Acho que vivi aquilo, está vivido. Missão cumprida. Agora o que estou vivendo são os dias de agora, estar aqui com vocês e jogar a cabeça para outras histórias."

Ana Paula foi campeã do BBB 26

Ana Paula Renault chegou à final do BBB 26 junto com Tia Milena e Juliano Floss, que eram seus aliados dentro da casa.

Na última semana de confinamento no reality, ela recebeu a notícia da morte de seu pai, Gerardo Renault, mas optou por permanecer na disputa.

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