Aluno registra boletim de ocorrência contra Jojo Todynho após briga na universidade

Estadão Conteúdo

Um aluno do curso de Direito da Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, registrou um boletim de ocorrência contra Jojo Todynho após uma confusão em sala de aula. A situação aconteceu na noite de quarta-feira, 5, durante um simulado. O caso foi registrado como denúncia por suposta injúria.

De acordo com informações divulgadas pelo colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, estudantes relataram que um grupo do qual Jojo fazia parte falava alto durante a atividade. Após pedidos de silêncio feitos por colegas e pela professora, a cantora teria reagido com palavrões, o que levou um dos alunos a se sentir ofendido e procurar a polícia para formalizar a queixa.

Procurada pelo Estadão, a Polícia Civil confirmou o caso, que está sendo investigado pela 32ª DP (Taquara). "Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos", informou a nota. A reportagem também tentou contato as assessorias de Jojo Todynho e da Estácio de Sá. Até a publicação desta nota, não houve retorno. O espaço permanece aberto.

Estudantes da turma afirmaram a Lucas Pasin que este não foi um episódio isolado e que já havia reclamações anteriores sobre o comportamento da influenciadora em sala. Segundo eles, a universidade teria sido comunicada, mas não tomou nenhuma providência. Alguns cobram que a instituição se manifeste oficialmente e tome medidas internas.

JOJO TODYNHO
Cultura
.
