Uma saudação à arte que revoluciona

Se a Semana de Arte Moderna de 1922 é vista como uma abertura de portas para todos os não-conformistas da arte, cem anos depois essas cabeças seguem organizadas em coletivos para mostrar o que andam fazendo os filhos desta revolução. Em Belém, o sentido da Semana de Arte Moderna é apropriado por grupo que tem em suas poéticas também a vontade de apresentar ao mundo suas demandas por por meio da arte: as Themonias.

O coletivo formado principalmente por drags de Belém abre na quinta-feira, 24, a Semana de Arte Themonia, um evento com programação diversa, que irá promover discussões sobre produção de moda, arte, audiovisual e performance. A programação segue até o sábado, dia 26, no Palacete Bolonha e Memorial dos Povos.

Jean Negrão, um dos organizadores do evento, explica que trata-se de uma saudação à Semana de Arte Moderna. “Foi um momento de ruptura ao que vinha por muito tempo sendo empurrado como modelo correto de se fazer arte”, referencia Jean, que também é a drag Gigi Híbrida.

“Entendemos que o que produzimos artisticamente aqui é de uma potência sem igual, e [o evento] conversa com essa proposta de valorizar o que é nosso, colocando também assim a arte amazônica como uma referência mundial. Com a Semana da Arte Themonia, celebramos as formas de ruptura, as possibilidades de produzir algo genuinamente amazônida. Que é uma oportunidade também de a sociedade em geral conhecer o que está sendo produzido aqui em Belém do Pará, na cena artística drag”, justifica o artista.

Themonias (Davi Pacheco)



Programação

Todas as formas de expressão das themonias fazem parte da programação da Semana. Na quinta-feira, 24, o palacete Bolonha recebe a exposição “Desfecho”, além de uma performance da drag Camaleona - que dubla em libras. O dia terá ainda uma mesa redonda de apresentação do trabalho do coletivo, intitulada “Arte Themonia na cidade de Belém. Já ouviu falar?".

Na sexta-feira, 25, o evento começa com exibição de filmes produzidos por artistas do coletivo, no Memorial dos Povos. Os documentários que integram a mostra são “Lauraete - Xan Marçall” e “Corpo Travesti - Flores Astrais”, e o público também participa de um bate-papo sobre as obras após a sessão. O dia termina com uma roda de conversa sobre produção de moda e figurino no universo das themonias e drag queens na cena paraense.

O último dia da Semana de Arte Themonia será marcado por um show, no anfiteatro do Memorial dos Povos. A programação começa às 17h e terá atrações musicais, performances, um mini desfile performático, além de discotecagem e feirinha de produtos.

“Eu garanto que no dia 26 vocês vão ver artistas que carregam de forma mais excêntrica a arte themonia, e elas vão estar no palco”, adianta Jean.

A Semana de Arte Themonia reúne artistas de dois coletivos, Noite Suja e Panthemonias, ambos formados por artistas que se identificam como themonias. São artistas principalmente LGBTQIA+, que usam drag como plataforma para expressar suas demandas de grupo, suas identidades pessoais e seu amor pela arte.

“A semana vem pra mostrar a arte produzida na Amazônia por essas artistas, pela arte produzida no Brasil, pelos artistas de Belém e fora do Brasil também. Nós temos hoje dentro do corpo desses coletivos formado por themonias, pesquisadores, doutores, mestres, e que fazem uma arte revolucionária, uma arte que é a resistência pura em formato de vivência e que vem há 10 anos sendo construída nas noites de Belém”, defende Gigi.